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      Мощнейшие землетрясения в Пуэрто-Рико разрушили уникальную природную достопримечательность: фото

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      Знаменитая Punta Ventana – разрушена / CNN

      Два мощных землетрясения (магнитудой 5,8 6 января и магнитудой 6,4 7 января) обрушились на Пуэрто-Рико. Убытки оценивают в 3 миллиарда долларов, но хуже всего для местных то, что разрушена уникальная природная достопримечательность – Пунта Вентана.

      Землетрясение у Пуэрто-Рико 7 января магнитудой 6,4 стало самым мощным за более чем век. Об этом рассказали в UPRM Meteorological Laboratory 

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      Толчки почувствовали в 400 тысяч человек, говорят в theweathernetwork. Аналитик по исследованиям стихийных бедствий Чак Уотсон сказал агентству CNN, что землетрясения на южном побережье Пуэрто-Рико могут стоить острову до 3,1 миллиарда долларов экономических потерь.

      Но больше всего в стране переживают не из-за экономических потерь: пострадала туристическая привлекательность региона, а туризм – основной источник дохода островитян. 

      Уже известно, что землетрясение разрушило популярное туристическое скальное образование – каменную арку Пунта Вентана.

       

      Вот фото до и после землетрясения арки Пунта Вентана

      А также исторический памятник 1841 – церковь Консепсьон Инмакулада. 

      Церковь
      Церковь Консепсьон Инмакулада, разрушена землетрясением 7 января / Фото АР

      Пуетро-Рико – остров с особым управлением в бассейне Карибского моря. Фактически это автономия в составе США без статуса штата (власть принадлежит Конгрессу США, но действие конституции США ограничено). На острове живут около 4 миллионов человек. 

      Напомним, в ноябре 2019 в Албании самое мощное за десятилетие землетрясение убило 50 человек и вызвало значительные разрушения.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Стихийный бедствия Землетрясение Новости США
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