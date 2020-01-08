Мощнейшие землетрясения в Пуэрто-Рико разрушили уникальную природную достопримечательность: фото

Два мощных землетрясения (магнитудой 5,8 6 января и магнитудой 6,4 7 января) обрушились на Пуэрто-Рико. Убытки оценивают в 3 миллиарда долларов, но хуже всего для местных то, что разрушена уникальная природная достопримечательность – Пунта Вентана.

Землетрясение у Пуэрто-Рико 7 января магнитудой 6,4 стало самым мощным за более чем век. Об этом рассказали в UPRM Meteorological Laboratory

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Толчки почувствовали в 400 тысяч человек, говорят в theweathernetwork . Аналитик по исследованиям стихийных бедствий Чак Уотсон сказал агентству CNN , что землетрясения на южном побережье Пуэрто-Рико могут стоить острову до 3,1 миллиарда долларов экономических потерь.

Но больше всего в стране переживают не из-за экономических потерь: пострадала туристическая привлекательность региона, а туризм – основной источник дохода островитян.

Уже известно, что землетрясение разрушило популярное туристическое скальное образование – каменную арку Пунта Вентана.

Вот фото до и после землетрясения арки Пунта Вентана

А также исторический памятник 1841 – церковь Консепсьон Инмакулада.



Церковь Консепсьон Инмакулада, разрушена землетрясением 7 января / Фото АР

Пуетро-Рико – остров с особым управлением в бассейне Карибского моря. Фактически это автономия в составе США без статуса штата (власть принадлежит Конгрессу США, но действие конституции США ограничено). На острове живут около 4 миллионов человек.