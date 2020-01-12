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      Потужні снігопади обрушились на Афганістан: загинули 16 людей – фото

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      Сніг в Афганістані забрав життя 16 людей / фото із соцмереж

      Афганістан вкрили потужні снігопади, особливо страждають західні і південні регіони країни. Від ваги снігу провалюються дахи будівель. Від наслідків нагоди вже загинули 16 людей.

      Так, в повіті Енджі, що в західній провінції Герат внаслідок негоди загинули 6 осіб, серед них – жінки і діти. Про це інформує телеканал 1TV.

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      Ще 2 людей загинули в повіті Адраскан у тому ж регіоні. Про те, що у Гераті пройшов справді потужний снігопад свідчать фото, які з’являються у твіттері.

      В іншому регіоні – Кандагарі загинули 8 осіб та ще 14 людей отримали поранення. Там теж від снігу обвалилися дахи.


      Потужні снігопади впали на афганський Герат/ фото з соцмереж

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Погода Афганістан Жертви
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