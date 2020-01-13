У Саудівській Аравії несподівано випав сніг: дивовижні фото
У спекотній Саудівській Аравії неочікувано випав сніг. Щоправда, він засипав лише північні регіони королівства.
Так, сніг випав на прикордонній з Йорданією ділянці. Він став справжньою дивовижею для місцевих, оскільки є неабиякою рідкістю у Саудівській Аравії. Фото засніжених просторів пустельної країни користувачі активно поширюють у соцмережах.
Актуально: Потужні снігопади обрушились на Афганістан: кількість загиблих збільшилася до 24
Так, саудівський принц Абдул-Азіз бен Туркі аль-Файсал поділився засніженим краєвидом міста Неом зі своїми підписниками у твіттері.
Температура в деяких районах опустилася нижче 0 градусів. Місцева влада просить людей бути обережними на дорогах та перебувати у теплі.
Втім, це не перший сніг у Саудівській Аравії. Торік у квітні королівство спостерігало за декількома весняними снігопадами, які здивували усіх.
Сніг у Саудівській Аравії/ фото aawsat.com
Цікаво! Два – три тижні на рік жителі Саудівської Аравії можуть насолоджуватися снігопадами у горах, на північному заході країни. Замітає гору Джабал аль-Лоуз. Назва перекладається як "мигдаль", на підніжжі гори росте багато мигдалевих дерев.