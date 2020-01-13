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      У Саудівській Аравії несподівано випав сніг: дивовижні фото

      281 Читать новость на русском
      Засніжені краєвиди Саудівської Аравії / фото із соцмереж

      У спекотній Саудівській Аравії неочікувано випав сніг. Щоправда, він засипав лише північні регіони королівства.

      Так, сніг випав на прикордонній з Йорданією ділянці. Він став справжньою дивовижею для місцевих, оскільки є неабиякою рідкістю у Саудівській Аравії. Фото засніжених просторів пустельної країни користувачі активно поширюють у соцмережах.

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      Так, саудівський принц Абдул-Азіз бен Туркі аль-Файсал поділився засніженим краєвидом міста Неом зі своїми підписниками у твіттері.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      نيوم صباح اليوم ️ NEOM this morning

      Допис, поширений عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@abdulaziztf)

      Температура в деяких районах опустилася нижче 0 градусів. Місцева влада просить людей бути обережними на дорогах та перебувати у теплі.

      Втім, це не перший сніг у Саудівській Аравії. Торік у квітні королівство спостерігало за декількома весняними снігопадами, які здивували усіх.


      Сніг у Саудівській Аравії/ фото aawsat.com

      Цікаво! Два – три тижні на рік жителі Саудівської Аравії можуть насолоджуватися снігопадами у горах, на північному заході країни. Замітає гору Джабал аль-Лоуз. Назва перекладається як "мигдаль", на підніжжі гори росте багато мигдалевих дерев.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Погода Саудівська Аравія
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