У Саудівській Аравії несподівано випав сніг: дивовижні фото

У спекотній Саудівській Аравії неочікувано випав сніг. Щоправда, він засипав лише північні регіони королівства.

Так, сніг випав на прикордонній з Йорданією ділянці. Він став справжньою дивовижею для місцевих, оскільки є неабиякою рідкістю у Саудівській Аравії. Фото засніжених просторів пустельної країни користувачі активно поширюють у соцмережах.

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Так, саудівський принц Абдул-Азіз бен Туркі аль-Файсал поділився засніженим краєвидом міста Неом зі своїми підписниками у твіттері.

نيوم صباح اليوم ️ NEOM this morning pic.twitter.com/5Iw7WNNFVb — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) January 10, 2020

Температура в деяких районах опустилася нижче 0 градусів. Місцева влада просить людей бути обережними на дорогах та перебувати у теплі.

#WATCH: Parts of #SaudiArabia were blanketed by snow on Friday, especially in the northwestern regions such as the Dahr Mountains (Video: @alekhbariyatv)https://t.co/HCQWErHoR1 pic.twitter.com/g2pN8V7GRp — Arab News (@arabnews) January 10, 2020

Втім, це не перший сніг у Саудівській Аравії. Торік у квітні королівство спостерігало за декількома весняними снігопадами, які здивували усіх.



Сніг у Саудівській Аравії/ фото aawsat.com

Цікаво! Два – три тижні на рік жителі Саудівської Аравії можуть насолоджуватися снігопадами у горах, на північному заході країни. Замітає гору Джабал аль-Лоуз. Назва перекладається як "мигдаль", на підніжжі гори росте багато мигдалевих дерев.