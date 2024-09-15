Накануне битвы Северного Лондона тренерский штаб "канониров" объявил стартовый состав. В нем не нашлось места украинскому легионеру Александру Зинченко.

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Почему не сыграет Зинченко

Более того, украинец не попал даже в заявку на поединок с Тоттенхэмом. По информации Арсенала, Зинченко снова травмировался. Защитника беспокоит икроножная мышца.

Отметим, что в текущем сезоне Александр во второй раз оказался вне заявки. Во 2-м туре игрок сборной Украины пропустил поединок с Астон Виллой (2:0).

Пока Зинченко сыграл два матча за "канониров": с Вулверхэмптоном (2:0) и Брайтоном (1:1). Однако ни в одном из них он не сыграл полное игровое время.

К слову. Матч Тоттенхэм – Арсенал пройдет в Лондоне на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум". Начало встречи в 16:00 по киевскому времени.

После трех сыгранных туров Арсенал набрал семь пунктов и находится на четвертой строчке таблицы. Тоттенхэм в трех матчах заработал лишь 4 балла и занимает 10-е место.