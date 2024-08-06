Об этом сообщил городской голова Львова. Андрей Садовый отметил, что Зиновий Саляк был одним из немногих, кто в 1990 году впервые подняли флаг Украины над Ратушей.

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Зиновий Саляк умер

Мэр рассказал, что депутат Первого демократического созыва Львовского городского совета ушел в мир иной после тяжелой болезни.

Господин Зиновий был одним из трех отважных людей, которые в 1990 году впервые подняли Флаг Украины над Ратушей во Львове,

– отметил Андрей Садовый.

Добавил, что вместе с ним тогда были Евгений Шморгун и Стефания Шабатура. Также городской голова показал соответствующее фото.

Саляк, Шморгун и Шабатура впервые подняли украинский флаг над Ратушей во Львове / Фото из соцсетей Садового

До последнего придерживался этой традиции и даже в почтенном возрасте ежегодно поднимал наш флаг. Мы помним! Светлая память!

– подчеркнул Садовый.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Зиновия Саляка. Вечная память!