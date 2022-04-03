Глава государства отметил их государственными наградами. Речь идет о 41 пограничнике. Президент подписал соответствующий указ, сообщает 24 канал.

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Президент наградил пограничников

Владимир Зеленский добавил, что в настоящее время сотрудники Государственной пограничной службы возвращаются к своей работе на границе. Гарант уверен, что со временем удастся восстановить линию государственной границы Украины.

Чтобы это произошло скорее, мы все должны быть сосредоточенными, готовыми смело смотреть в глаза злу и отвечать на каждое преступление действие против Украины, против наших людей, против нашей свободы. Зло будет наказано! Слава Украине!,

– завершил свое обращение президент.

Обращение Зеленского от 3 апреля: смотреть видео