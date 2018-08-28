Злоумышленники присвоили сотни тысяч гривен, выдавая международные разговоры на местные

Киберполиция разоблачила группу лиц, выдававших международные разговоры за местные с помощью специального оборудования.

Об этом сообщается на сайте МВД.

По предварительной информации, сумма убытков может достигать сотни тысяч гривен. В местах проживания участников преступной группы полицейские провели одновременно восемь санкционированных обысков в трех регионах Украины.

Злоумышленники – жители Киева, Черновицкой, Сумской и Ровенской областей.

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По факту незаконного вмешательства в работу электросетей операторов сотовой связи полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) УК Украины. Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.