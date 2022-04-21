По предварительной информации, значительная часть оккупантов вышла из Боровой, но оставила в центре общины свою комендатуру.

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Россияне контролируют общину

Оккупанты полностью контролируют передвижение местных жителей, проверяют документы на блок-постах, рекомендуют сидеть дома и не перемещаться по улицам.

По имеющейся информации, в последние сутки на Боровщине было относительно спокойно. Боевые действия на территории общины пока не ведутся, но в южной ее части слышны звуки близких боев,

– сообщили в пресс-службе поселкового совета.

На территории общины враг разместил много военной техники и живой силы. Больше всего: в населенных пунктах Первомайского, Изюмского, Чернещинского, Песко-Радьковского и Вышесолененского старостинских округов.

Люди выживают в очень сложных условиях

Люди вынуждены выживать в очень сложных условиях: без света, воды, газа, лекарств. Недостает продовольственных товаров и других средств первой необходимости. Оккупанты не допускают украинскую гуманитарную помощь на оккупированные территории и отказываются предоставить зеленые коридоры для эвакуации людей.

Между тем, отсутствие связи и интернета не дает возможности позвать на помощь соответствующие службы в случае острой необходимости.

Но жители общины не сдаются – сплачиваются, помогают друг другу, поочередно ходят за водой, делятся продуктами и известиями от родных.

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