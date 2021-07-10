Особенно опасно будет в 14 областях. Поэтому спасатели призвали украинцев быть более осмотрительными.

К теме Прогноз погоды на 10 июля: будет жара до +33 градусов и дождь на Западе

Где объявили пожарную опасность

  • Львовская область,
  • Волынская,
  • Ивано-Франковская,
  • Тернопольская,
  • Черновицкая,
  • Ровненская,
  • Хмельницкая,
  • Житомирская,
  • Винницкая,
  • Киевская,
  • Черниговская,
  • Сумская,
  • Полтавская,
  • Харьковская.

Пожарная опасность в Украине / Фото Укргидрометцентра

Какая погода будет в Украине

На всей территории Украину 10 июля обещает сильную жару. Температура воздуха будет достигать +33 градусов. Хотя на Западе могут быть дожди.

Кроме того, жара будет совмещаться с сухим воздухом. Кстати, синоптик Наталья Диденко тоже отметила повышение уровня пожарной опасности и призвала украинцев отказаться от шашлыков на выходных.