Знаменитая Орнелла Мути приезжает в Украину: подробности

Известная 63-летняя итальянская актриса Орнелла Мути, которая накануне заявила о желании получить гражданство России, едет в два города Украины с театральной постановкой "Суд над ведьмой".

Спектакль покажут 1 октября в Киеве в Октябрьском дворце и на следующий день в Одессе в Театре музкомедии.

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Над постановкой работал итальянский режиссер Энрико Мария Ламанна. Сюжет основан на реальных событиях, которые произошли 20 марта 1428 года в итальянском городе Тоди, когда любая попытка женщины встать с колен и доказать свое право на любовь и свободу выбора приводила к фатальным последствиям.



Орнелла Мути в спектакле "Суд над ведьмой"

Орнелла Мути играет Франческу, которую обвиняют в колдовстве, а потом собираются казнить.



​Орнелла Мути в спектакле "Суд над ведьмой"

Известно, что итальянская актриса прилетит в Киев за день до спектакля и прогуляется по улицам Киева.



​Орнелла Мути в спектакле "Суд над ведьмой"