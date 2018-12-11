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      "Золотой" квадратный метр: во Львове установили новый рекорд цены на недвижимость

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      Во Львове установили рекорд стоимости продажи недвижимости
      Во Львове установили рекорд стоимости продажи недвижимости / 24 канал

      10 декабря на аукционе было продано помещение площадью 72,9 метра квадратных за 34 миллиона гривен.

      Соответствующий аукцион провело управление коммунальной собственности Львовского горсовета.

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      Цена метра квадратного в этой операции установила абсолютный рекорд для Львова – составив 16,8 тысяч долларов США за квадрат, информирует Zaxid.net.

      Новым владельцем этой недешевой недвижимости в центре Львова стало ООО "Львівмедікалцентр". Его основатель Юрий Ломага является бизнес-партнером опального львовского предпринимателя Григория Козловского.

      Речь идет о двух помещениях: 28,4 метра квадратных на первом этаже по адресу площадь Рынок, 12 и 44,5 квадраты на площади Рынок, 13. Два помещения соединены между собой.

      Стартовая цена лота составила 12,6 миллиона гривень.

      Что интересно, конечное предложение ООО "Львівмедікалцентр" составило 34 000 001 гривен и всего на 1 гривну превысило предложение другого участника торгов ООО "Украинские телекоммуникации".

      По данным издания "Наші гроші. Львов", основатель ООО "Львівмедікалцентр" Юрий Ломага часто представляет интересы бизнесмена и депатата Львовского горсовета Григория Козловского.

      Кто такой Григорий Козловский?Бизнесмен и депутат Львовского горсовета. Ему принадлежит ряд ресторанов и гостиниц в Львове, в частности, один из старейших отелей города "Гранд Отель". Козловский также является совладельцем известной строительной компании Avalon Inc. и Львовской табачной фабрики.

      Согласно данным электронной декларации по 2017-й год, Григорий Козловский стал самым богатым депутатом Львовского горсовета, только в наличке задекларировав более 17 миллионов гривен.

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      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Рекорды Аукцион Новости Львова Цены на недвижимость
      Источник: 24 Канал
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