"Золотой" квадратный метр: во Львове установили новый рекорд цены на недвижимость

10 декабря на аукционе было продано помещение площадью 72,9 метра квадратных за 34 миллиона гривен.

Соответствующий аукцион провело управление коммунальной собственности Львовского горсовета.

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Цена метра квадратного в этой операции установила абсолютный рекорд для Львова – составив 16,8 тысяч долларов США за квадрат, информирует Zaxid.net.

Новым владельцем этой недешевой недвижимости в центре Львова стало ООО "Львівмедікалцентр". Его основатель Юрий Ломага является бизнес-партнером опального львовского предпринимателя Григория Козловского.

Речь идет о двух помещениях: 28,4 метра квадратных на первом этаже по адресу площадь Рынок, 12 и 44,5 квадраты на площади Рынок, 13. Два помещения соединены между собой.

Стартовая цена лота составила 12,6 миллиона гривень.

Что интересно, конечное предложение ООО "Львівмедікалцентр" составило 34 000 001 гривен и всего на 1 гривну превысило предложение другого участника торгов ООО "Украинские телекоммуникации".

По данным издания "Наші гроші. Львов", основатель ООО "Львівмедікалцентр" Юрий Ломага часто представляет интересы бизнесмена и депатата Львовского горсовета Григория Козловского.

Кто такой Григорий Козловский?Бизнесмен и депутат Львовского горсовета. Ему принадлежит ряд ресторанов и гостиниц в Львове, в частности, один из старейших отелей города "Гранд Отель". Козловский также является совладельцем известной строительной компании Avalon Inc. и Львовской табачной фабрики.



Согласно данным электронной декларации по 2017-й год, Григорий Козловский стал самым богатым депутатом Львовского горсовета, только в наличке задекларировав более 17 миллионов гривен.