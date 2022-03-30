Соответствующую информацию обнародовали в штабе Операции объединенных сил вечером в среду, 30 марта.

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Благодаря умелым действиям и мастерству служащих в течение текущих суток было успешно отбито 5 атак врага,

– указывают военные.

Наши воины нанесли потери российским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили:

10 танков;

18 единиц бронированной;

13 единиц автомобильной техники;

15 артиллерийских систем.

В свою очередь подразделения ПВО в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет, 3 беспилотных летательных аппарата противника и одну крылатую ракету.