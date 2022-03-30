Соответствующую информацию обнародовали в штабе Операции объединенных сил вечером в среду, 30 марта.
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Благодаря умелым действиям и мастерству служащих в течение текущих суток было успешно отбито 5 атак врага,
– указывают военные.
Наши воины нанесли потери российским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили:
- 10 танков;
- 18 единиц бронированной;
- 13 единиц автомобильной техники;
- 15 артиллерийских систем.
В свою очередь подразделения ПВО в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет, 3 беспилотных летательных аппарата противника и одну крылатую ракету.
"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора. Вместе к победе!", – добавили в штабе Операции объединенных сил.