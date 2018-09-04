06:25
4 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
29°C 14°C
  • среда
    27°C 18°C
  • четверг
    26°C 18°C
  • пятница
    23°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Варфоломей решил не пить из российского "болотца". Еще немного Соловьиного помета
Вєсті Кремля
21:45, 3 сентября
Вести.UA. Медвежьи услуги Медведчука. Шапка Гриши-молодца
Вєсті.UA
19:52, 3 сентября
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Зоозащитники бьют тревогу: около 90 слонов нашли мертвыми в Ботсване

18 Читати новину українською
87 мертвых слонов обнаружили неподалеку от заповедника в Ботсване
87 мертвых слонов обнаружили неподалеку от заповедника в Ботсване / bbc

Зоозащитники сообщили об ужасной находке в Ботсване. Неподалеку от известного природного заповедника в этой африканской стране нашли около 90 туш слонов.

Об этом информирует BBC.

Читайте также: Мурвьежук против короеда: в Харькове придумали, как спасти лес от вредителей

Отмечается, что по количеству мертвых слонов, которое увидели в Ботсване, – это самое масштабное убийство этих животных в Африке.

Я в шоке, я совершенно потрясен. Масштабы браконьерства на слонов здесь являются на сегодняшний день самыми большими, которые я когда-либо видел или о которых вообще когда-либо читал,
– отметил доктор Майк Чейз из организации "Слоны без границ".

По его словам, вблизи заповедника в Ботсване нашли 87 мертвых слонов.

Кстати, популяция слонов в Ботсване – самая большая в мире, однако рекордсменом эта страна является, к сожалению, и в браконьерстве. В частности, браконьеры охотятся за бивнями слонов.

Чейз отметил, что согласно данным Крупной переписи слонов, которая проводилась в 2015 году, зоозащитники регистрируют вдвое больше смертей этих благородных животных. Согласно переписи, в прошлом десятилетии погибла треть слонов Африки, а 60% слонов Танзании были убиты всего за 5 лет.

Теги: мир животных Африка
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Шанс створити правосуддя": кому необхідно подавати документи до Антикорупційного суду
3 сентября, 23:00 "Шанс створити правосуддя": кому необхідно подавати документи до Антикорупційного суду
Єгор Соболєв
Главные новости 3 сентября: крымская экобеда добралась до Херсонщины и рейс Ryanair в Украине
3 сентября, 22:39 Главные новости 3 сентября: крымская экобеда добралась до Херсонщины и рейс Ryanair в Украине
"Русский мир" в няшной музыкальной упаковке: чем и зачем нас кормят медиа
3 сентября, 22:00 "Русский мир" в няшной музыкальной упаковке: чем и зачем нас кормят медиа
Єлизавета Герасимюк
"Екзотичне весілля": нетипове романтичне кіно для затятих циніків
3 сентября, 21:02 "Екзотичне весілля": нетипове романтичне кіно для затятих циніків
Юлія Ліпенцева
Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить
3 сентября, 20:03 Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить
Яніна Ткачук
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Центризбирком РФ обработал 96% протоколов на выборах в Госдуму
 5 декабря 2011 , 09:29 1
Эй, кто-то, выньте логику из петли, – реакция соцсетей на заявление Путина о пенсионной реформе
 30 августа , 02:14
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук