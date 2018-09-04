Зоозащитники бьют тревогу: около 90 слонов нашли мертвыми в Ботсване
Зоозащитники сообщили об ужасной находке в Ботсване. Неподалеку от известного природного заповедника в этой африканской стране нашли около 90 туш слонов.
Об этом информирует BBC.
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Отмечается, что по количеству мертвых слонов, которое увидели в Ботсване, – это самое масштабное убийство этих животных в Африке.
Я в шоке, я совершенно потрясен. Масштабы браконьерства на слонов здесь являются на сегодняшний день самыми большими, которые я когда-либо видел или о которых вообще когда-либо читал,
– отметил доктор Майк Чейз из организации "Слоны без границ".
По его словам, вблизи заповедника в Ботсване нашли 87 мертвых слонов.
Кстати, популяция слонов в Ботсване – самая большая в мире, однако рекордсменом эта страна является, к сожалению, и в браконьерстве. В частности, браконьеры охотятся за бивнями слонов.
Чейз отметил, что согласно данным Крупной переписи слонов, которая проводилась в 2015 году, зоозащитники регистрируют вдвое больше смертей этих благородных животных. Согласно переписи, в прошлом десятилетии погибла треть слонов Африки, а 60% слонов Танзании были убиты всего за 5 лет.