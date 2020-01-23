Внешний долг страны: что это такое и кому должны украинцы

На самом деле самый большой внешний долг у США и в странах Евросоюза. 24 канал разобрался, какую сумму задолжали украинцы и объясняет ситуацию в мире.

Внешний долг или возможность страны привлекать деньги извне важны для экономической стабильности страны. В украинском обществе вели много дискуссий о том, стоит ли нам одалживать деньги у МВФ и других институтов, ведь это увеличивает наш долг и делает зависимыми.

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Что такое внешний долг?

Внешний долг – это задолженность страны из-за привлечения иностранного капитала, то есть деньги, одолженные извне. Страна берет займы и кредиты у международных организаций (МВФ, Всемирный банк), государств, частных банках, а также выставляет на международный рынок ценные бумаги. Все это плюс начисленные проценты и составляет внешний долг.

Обычно такие займы делают для конкретного проекта, который согласовывают обе стороны: страна, которая берет займ/кредит, и тот, кто его предоставляет. К примеру, кредит от МВФ всегда поступал с рядом законодательных требований для Украины.

Каков государственный долг Украины?

В течение 2019 года государственный долг держался на уровне 62%, но сейчас он опустился до 49.5% от ВВП. Важно, что государственный долг – это более широкое понятие, чем внешний долг. Он включает в себя также внутренний долг, к примеру, когда страна выпускает облигации внутреннего государственного займа.

62% от ВВП – относительно других стран среднестатистический показатель. На графике видно, что государственный долг в Украине резко рос во времена кризисов: мирового финансового кризиса в 2008 году и украинского в ​​2014 году. В другое время внешний долг довольно стабилен. Это хороший показатель, который делает страну привлекательной для инвесторов.

Общепринятым ориентиром относительно приемлемого уровня внешнего долга является то, что внешний государственный долг страны должен быть меньше 150% от всего экспорта. В 2018 году соотношение долга к экспорту было 99.8%. Поэтому долг является приемлемым.

До государственного долга также могут засчитывать и расходы резидентов этой страны. В таком случае долг больше.

У нас уже более 80% долга. Это консолидированный долг. Это не только облигации, кредиты от МВФ и другое, а это все, что наодалживали наши участники нашего рынка. Но по региональным займах суммы еще больше. У нас реально 80% ВВП это еще мягко сказано. Мы должны уже все 100% и может даже на год вперед,

– Андрей Босак, эксперт по международной экономике

Государственный долг в странах мира

Наибольший внешний долг в США и странах ЕС. Однако более корректно считать долг в его соотношении к ВВП. Так, наибольший долг в Японии, ведь страна должна 237% от своего ВВП. Посмотреть государственный долг по странам можно на карте, наведя на страну мышкой или нажав.

Кому все должны?

Есть четыре категории источников, откуда поступают деньги. Первое это зарубежные страны. Среди них больше всего одалживает миру Япония, Германия и Китай. Это при том, что Япония является одновременно и крупнейшим заемщиком. Это лишний раз доказывает комплексность ситуации и то, что внешний долг отнюдь не индикатор слабости страны.

Крупнейшим источником займов и кредитов являются международные организации, такие как Международный валютный фонд, группа Всемирного банка, Международный банк реконструкции и развития и другие.

Облигации и другие ценные бумаги – еще один источник денег извне. За последний год страна продала больше облигаций иностранцам чем до этого. Это одна из причин укрепления гривны в 2019 году. Украина дает облигации под 16%, что является самым выгодным способом инвестиции. Но не все так однозначно.

Грубо говоря, если иностранный инвестор заходит на рынок ОВГЗ [облигации], он имеет первоочередное право на покупку земли сельскохозяйственного назначения. Они [депутаты] это прописали в законе. Не буду говорить хорошо ли это или плохо. И фактически почему ушло много денег, потому что ребята думают, что у них будут приоритеты на предмет покупки земли,

– Андрей Босак, эксперт по международной экономике

Еще одним источником являются частные иностранные банки.

Однако самым выгодным способом привлечь иностранные деньги, по словам Андрея Босака, является реальный сектор. Это развитие производства и сельского хозяйства.

Это реальные вещи, с отражением в живых активах, потому что если посмотрим на структуру активов Международного валютного фонда, у них активов почти нет. Мы просто раздуваем пузырь, который рано или поздно лопнет,

– Андрей Босак

МВФ, о кредитах которого в украинском обществе часто дискутируют, соответственно не является лучшим источником привлечения денег в экономику Украины. В Украине учетная ставка еще достаточно высока 13,5%, то есть минимальный процент, под который дают кредит. Поэтому МВФ выгодно занимать деньги нам, а не более развитой стране.

Международный валютный фонд не имеет других вариантов разместить свои деньги. Они уже ищут варианты, где их разместить. Учетная ставка падает во всех странах и у нас в том числе. Они скоро будут просить нас, чтобы мы взяли их деньги,

– Андрей Босак

Когда нужно выплачивать внешний долг?

Есть долгосрочные (от 5 лет) и краткосрочные (до 5 лет) ссуды/кредиты. По словам финансовой группы Investment Capital Ukraine, в 2020 Украина должна выплатить 4,7 миллиарда долларов. Как и в 2021 году. Это примерно 10% от всего внешнего долга.

Почему внешний долг так важен?

Отдельные инвесторы, экономические аналитики, государственные служащие и институциональные инвесторы часто проводят "анализ устойчивости внешнего долга", чтобы определить пригодность страны к инвестициям. Этот анализ учитывает монетарную и фискальную политику; микро– и макроэкономические ситуации; и различные сценарии, которые учитывают возможную нестабильность и неблагоприятные события.

Инвесторам важно следить за внешним долгом, несмотря на то, хотят ли они инвестировать в свою страну или в иностранную. Долговые кризисы в Европе – особенно это касается стран с высоким внешним долгом, таких как Греция и Португалия во время долгового кризиса в 2014 году – негативно отразились на еврозоне и международных фондовых рынках. Невероятно сложно, а некоторые эксперты считают невозможным, чтобы страна переживала долгосрочный экономический рост, усиление деловой активности и/или иностранных инвестиций без устойчивого уровня внешнего долга.

Безусловно принимают во внимание внешний долг при инвестировании в страну. Это один из первых критериев Международного валютного фонда. Имеет значение не величина, а соотношение долга к ВВП, к росту экономики, к инвестиционным вещам,

– Андрей Босак