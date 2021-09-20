Коммунисты призвали россиян "защищать результаты выборов"

После подсчета 99,5% избирательных протоколов кандидаты от КПРФ Валерий Рашкин и Анастасия Удальцова уверенно лидировали. Однако при подсчете всех протоколов они уступили своим конкурентам.

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Данные электронного голосования в Москве мы не признаем и не будем признавать,

– заявил зампред партии Дмитрий Новиков.

Он добавил, что после того, как показали цифровой результат, "картина кардинально изменилась".

В то же время лидер партии Геннадий Зюганов призвал всех сторонников КПРФ "защищать результаты выборов, как подольские курсанты защищали Москву".

Справка. Подольские курсанты – это советские командиры и курсанты подольских артиллерийского и пехотного военных училищ. В октябре 1941 года во время битвы за Москву они обороняли рубежи на юго-западных подступах к Москве.

Результаты выборов в Госдуму

Вполне предсказуемо, что наибольшее количество голосов "получила" правящая партия "Единая Россия". За нее якобы проголосовали 49% избирателей. Коммунисты получили 19%, либерал-демократы и "Справедливая Россия" – по 7,4%, "Новые люди" – 5,3%.