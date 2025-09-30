Силы специальных операций ВСУ продолжают отрабатывать по военным объектам врага. На этот раз нашим спецназовцам удалось поразить радиолокационную станцию ЗРК С-400 "Триумф" во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ССО ВСУ.

Как ССО удалось поразить радиолокационную станцию С-400 "Триумф" в Крыму?

В Силах специальных операций рассказали, что операцию провели в ночь на 30 сентября. Поразить радиолокационную станцию удалось с помощью дронов.

Символично, что дорогостоящая система ПВО врага нацелена, в частности, и против БпЛА, была нейтрализована ударными дронами ССО. Радиолокационная станция является "глазами" комплекса С-400 “Триумф”. Без элемента наблюдения и наведения вся система теряет свою боеспособность,

– объяснили военные.

В ССО отметили, что их подразделения продолжают наносить значимые поражения врагу, ускоряя его невозможность ведения дальнейших боевых действий против Украины.

