24 Канал Новости Украины Теперь враг – без ПВО: ССО поразили радиолокационную станцию ЗРК С-400 "Триумф" в Крыму
30 сентября, 11:10
Теперь враг – без ПВО: ССО поразили радиолокационную станцию ЗРК С-400 "Триумф" в Крыму

Владислав Кравцов
Основные тезисы
  • Силы специальных операций ВСУ поразили радиолокационную станцию ЗРК С-400 "Триумф" в Крыму с помощью дронов.
  • Радиолокационная станция является ключевым элементом С-400, и ее уничтожение снижает боеспособность системы ПВО врага.

Силы специальных операций ВСУ продолжают отрабатывать по военным объектам врага. На этот раз нашим спецназовцам удалось поразить радиолокационную станцию ЗРК С-400 "Триумф" во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ССО ВСУ.

Как ССО удалось поразить радиолокационную станцию С-400 "Триумф" в Крыму?

В Силах специальных операций рассказали, что операцию провели в ночь на 30 сентября. Поразить радиолокационную станцию удалось с помощью дронов.

Символично, что дорогостоящая система ПВО врага нацелена, в частности, и против БпЛА, была нейтрализована ударными дронами ССО. Радиолокационная станция является "глазами" комплекса С-400 “Триумф”. Без элемента наблюдения и наведения вся система теряет свою боеспособность, 
– объяснили военные.

В ССО отметили, что их подразделения продолжают наносить значимые поражения врагу, ускоряя его невозможность ведения дальнейших боевых действий против Украины.

Что еще удавалось уничтожать нашим защитникам из оружия врага?

  • Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко 29 сентября рассказывал, что Силы обороны уничтожили два российских ТОС-1А "Солнцепеки" вблизи Купянска. Эти системы являются очень дорогими и используются для обстрела позиций Сил обороны и украинских населенных пунктов.

  • В тот же день первый батальон беспилотных систем "Хищники высот" 59 отдельной штурмовой бригады имени Якова Гандзюка уничтожил российский вертолет Ми-8 стоимостью более 10 миллионов долларов. Интересно, что вражеский вертолет сбили с помощью FPV-дрона Shrike за 500 долларов.

  • А 26 сентября в ССО сообщили, что их военные уничтожили 5 транспортно-заряжающих машин 9Т250, пусковую установку ОТРК "Искандер" и ЗРПК "Панцирь-С1" в Курской области. Операция привела к потере россиянами складов и автомобильной техники.