Теперь враг – без ПВО: ССО поразили радиолокационную станцию ЗРК С-400 "Триумф" в Крыму
- Силы специальных операций ВСУ поразили радиолокационную станцию ЗРК С-400 "Триумф" в Крыму с помощью дронов.
- Радиолокационная станция является ключевым элементом С-400, и ее уничтожение снижает боеспособность системы ПВО врага.
Силы специальных операций ВСУ продолжают отрабатывать по военным объектам врага. На этот раз нашим спецназовцам удалось поразить радиолокационную станцию ЗРК С-400 "Триумф" во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ССО ВСУ.
Как ССО удалось поразить радиолокационную станцию С-400 "Триумф" в Крыму?
В Силах специальных операций рассказали, что операцию провели в ночь на 30 сентября. Поразить радиолокационную станцию удалось с помощью дронов.
Символично, что дорогостоящая система ПВО врага нацелена, в частности, и против БпЛА, была нейтрализована ударными дронами ССО. Радиолокационная станция является "глазами" комплекса С-400 “Триумф”. Без элемента наблюдения и наведения вся система теряет свою боеспособность,
– объяснили военные.
В ССО отметили, что их подразделения продолжают наносить значимые поражения врагу, ускоряя его невозможность ведения дальнейших боевых действий против Украины.
Что еще удавалось уничтожать нашим защитникам из оружия врага?
Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко 29 сентября рассказывал, что Силы обороны уничтожили два российских ТОС-1А "Солнцепеки" вблизи Купянска. Эти системы являются очень дорогими и используются для обстрела позиций Сил обороны и украинских населенных пунктов.
В тот же день первый батальон беспилотных систем "Хищники высот" 59 отдельной штурмовой бригады имени Якова Гандзюка уничтожил российский вертолет Ми-8 стоимостью более 10 миллионов долларов. Интересно, что вражеский вертолет сбили с помощью FPV-дрона Shrike за 500 долларов.
А 26 сентября в ССО сообщили, что их военные уничтожили 5 транспортно-заряжающих машин 9Т250, пусковую установку ОТРК "Искандер" и ЗРПК "Панцирь-С1" в Курской области. Операция привела к потере россиянами складов и автомобильной техники.