Сили спеціальних операцій ЗСУ продовжують відпрацьовувати по військових об'єктах ворога. Цього разу нашим спецпризначенцям вдалося уразити радіолокаційну станцію ЗРК С-400 "Тріумф" у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ССО ЗСУ.

До теми Майже ще тисяча загарбників, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 30 вересня

Як ССО вдалося уразити радіолокаційну станцію С-400 "Тріумф" у Криму?

У Силах спеціальних операцій розповіли, що операцію провели у ніч на 30 вересня. Уразити радіолокаційну станцію вдалося за допомогою дронів.

Символічно, що дороговартісна система ППО ворога націлена, зокрема, і проти БпЛА, була нейтралізована ударними дронами ССО. Радіолокаційна станція є "очима" комплексу С-400 “Тріумф”. Без елементу спостереження та наведення уся система втрачає свою боєздатність, – пояснили військові.

У ССО наголосили, що їхні підрозділи продовжують завдати значущих уражень ворогу, пришвидшуючи його неможливість ведення подальших бойових дій проти України.

До речі, українські військові вже далеко не вперше завдають ударів по комплексу С-400 в тимчасово окупованому Криму. Так, українські спецпризначенці ГУР 28 серпня також уразили російську радіолокаційну станцію 91Н6Е ЗРК С-400 "Тріумф" на півострові.

Що ще вдавалося знищувати нашим захисникам зі зброї ворога?