В июне Бухарест заявил, что передаст Украине одну из двух действующих систем Patriot при условии, что союзники заменят ее подобной системой противовоздушной обороны.

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Передача Patriot Румынией

Сообщается, что румынский Patriot является частью поставки пяти соответствующих систем и других стратегических средств ПВО, которые страны НАТО уже пообещали предоставить Украине.

После того, как парламент примет закон, правительство сможет утвердить решение, которое сделает эту помощь реальной,

– сообщил представитель правительства Румынии Михай Константин.

В проект закона также указано, что Румыния направит США письма-предложения и согласования по замене подаренной батареи и рассчитывает уплатить примерно 60 миллионов долларов в виде налогов и сборов.

Что этому предшествовало

В июне 2024 года Румыния согласилась передать Украине систему Patriot.

Учитывая значительное ухудшение ситуации безопасности в Украине в результате постоянных и массированных нападений России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, особенно на энергетический сектор, а также региональные последствия этой ситуации, в том числе на безопасность Румынии, в тесной координации вместе с союзниками члены Совета решили передать Украине систему Patriot,

– говорилось в сообщение президента страны.

Стоит указать, что российские беспилотники неоднократно нарушали воздушное пространство страны, что могло повлиять на решение об усилении ПВО Украины.