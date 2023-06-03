Президент Владимир Зеленский в интервью выразил благодарность партнерам за уже оказанную поддержку. В то же время, глава государства отметил, что нам нужна дополнительная поддержка и новые ЗРК Patriot.

Обратите внимание Зеленский рассказал, что говорит о том, что Украина не стреляет по России

Сколько ЗРК Patriot хочет получить Украина

Владимир Зеленский подчеркнул, что поставки систем ПВО и дополнительных ракет должны быть быстрее, поскольку каждая задержка имеет очень высокую цену – человеческие жизни.

Президент отметил, что Украина нуждается в дополнительных ЗРК Patriot для защиты нашего неба от российских ракет и дронов и от вражеской авиации. Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас это единственная система ПВО, способная сбивать новейшие российские ракеты.

По словам главы государства, нам нужно не менее 50 батарей ЗРК Patriot. По данным американской прессы, сейчас в нашей стране развернуты по меньшей мере 2 батареи. То есть нам нужно в 25 раз больше батарей.

ЗРК Patriot против российских "Кинжалов"

Еще в декабре прошлого года США решили предоставить Украине ЗРК Patriot, о которых долго просил Киев. Также такие системы решила предоставить Германия. Этой весной первые батареи уже развернули в Украине.

Ночью 4 мая россияне во время очередной атаки запустили аэробалистическую ракету "Кинжал" – свое новейшее "аналогов нет" вооружение. Российская пропаганда заявляла, что эту ракету сбить невозможно, однако силы ПВО с помощью ЗРК Patriot сбили эту ракету. Сначала об этом сообщили СМИ, а затем и подтвердили в Воздушных силах. Украинские военные стали первыми уничтожившими передовую российскую ракету.

Россияне же начали заявлять о якобы уничтожении американского ЗРК. Однако это оказалось только фантазией оккупантов. В частности, потому, что батарея ЗРК имеет немало компонентов, которые стоят на определенном расстоянии друг от друга.

Ночью 16 мая россияне решили запустить еще 6 "Кинжалов" в направлении столицы. Однако и их всех уничтожило украинское ПВО. Таким образом, ЗРК Patriot уничтожил уже 7 новейших ракет россиян, против которых у нас длительное время не было эффективной защиты.