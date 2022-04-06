Там также считают, что это зверство и военное преступление. В этом также уверен и президент США Джо Байден. Об этом рассказала временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в интервью 24 каналу.
Важно Надеемся на ответственность, – Квин предположила, применит ли Путин ядерное оружие
Мы сделаем все, что сможем в рамках международной системы, чтобы президент Путин и все причастные к этим военным преступлениям были привлечены к ответственности.
– подчеркнула Квин.
Байден прокомментировал резню в Буче
- Президент США Джо Байден после обнародованных кадров из Бучи в Киевской области подтвердил, что российский президент Владимир Путин – военный преступник.
- Байден назвал события в Буче шокирующим и заявил, что необходимо провести суд по военным преступлениям России в Украине.
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