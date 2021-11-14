Ще з початку літа люди не знали де можна вакцинуватися і писали мені в особисті повідомлення: "Можливо, Ви знаєте, де можна вакцинуватися?"; "Які є вакцини?"; "Які вакцини визнають закордоном?"; "А якщо я маю вагітність, то що робити?"; "А то правда, що Pfizer змінює ДНК?"; "Чому кажуть, що "вакциновані – значить захищені", якщо можна захворіти, це маніпуляція, виходить?".

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І так десятки повідомлень кожного тижня, хоча краще було б щоб люди дізнавалися про це із засобів масової інформації, а не від мене. Розумію, що слабка координація міністерств, нестача коштів забрали певний час, але місяць назад, 6 жовтня, Уряд виділив 25 мільйонів гривень з бюджету на підсилення інформаційної кампанії щодо вакцинації від COVID-19 і це правильно, сподіваюся контент буде якісним та інформативним.

Адже незнання породжує страх, а коли цей страх підкріплюють фейкові новини, то виходить халепа. Тобто з одного боку потрібно більше роз'яснювати, а з іншого ще більше розвіювати ті міфи, які так активно поширюють ворожі інформаційні канали. А боротьба з фейками – це окремий "вид мистецтва"!

Нещодавно читала новину про подвійний підхід Російської державної телевізійної компанії RT "Росія Сьогодні", яка для російських глядачів, які проживають на території Росії, дає інформацію про необхідність вакцинації та носіння масок із закликом вакцинуватися "Супутником V". А в іноземній версії телеканалу, для закордонної аудиторії, поширюють діаметрально протилежну інформацію, аж до прямої підтримки руху антивакцинаторів, репортажі про небезпеку вакцинування, про чіпи та зміну ДНК.

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Тому хочу застерегти українців: якщо Ви побачите інформацію про зміну ДНК, чіпи після вакцинації, про те, що жінки не зможуть завагітніти після вакцини, що це все теорія змови для зменшення кількості населення, зупиніться та проаналізуйте звідки інформація і зрозумійте, що такого немає, що це добре спланована акція сусідньої держави.

Щодо вакцинації ходить багато чуток / Фото з архіву 24 каналу

Наостанок хочу сказати, що інформаційна кампанія повинна наголошувати, що потрібно носити маски, адже лозунг "Вакцинований значить захищений" вводить в оману, створює враження, що маски не потрібні, а вони потрібні!