Актриса и блогер Лиза Василенко попала в базу "Миротворца" из-за своих скандальных высказываний. В интервью для российского канала "Пушка" Василенко сообщила, что "лучше сдохнуть в России, чем в Украине".

На сайте "Миротворец" говорится, что Василенко – провокатор. Она приняла участие в информационных провокациях России (страна-агрессор) против Украины. Кроме того, актриса отрицала российскую агрессию.

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По словам Василенко, "Украина с Россией сру*ься, и почему-то приплетают к этому других людей, не имеющих к конфликту никакого отношения".

Сама блогерша уже давно переехала в Москву, чтобы строить карьеру в доме тиктокеров Xo Team House.

Василенко подчеркнула: Россия дает гораздо больше возможностей для успеха. Блогерша заявила, что вроде бы "в Украине нечего делать, а там – много возможностей".

Девушка убеждена, что в Россию стоит ехать еще и потому, что "там платят больше".

Подытожила свой спич звезда "Школы" словами "если случается какая-то хр*нь, я всегда думаю о том, что лучше сдохнуть здесь, чем в Украине".

Кто такая Лиза Василенко