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      Освобожденные из плена моряки впервые зашли в подаренные квартиры: интересные фото

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      Моряки впервые зашли в подаренные квартиры в Одессе
      Моряки впервые зашли в подаренные квартиры в Одессе / facebook.com/denisovaombudsman

      Освобожденные из плена 24 украинских моряка получили сертификаты на двухкомнатные квартиры в Одессе. Военные даже впервые смогли зайти и посмотреть будущее жилье.

      Омбудсвумен Людмила Денисова показала фото моряков с официальной церемонии в своем фейсбуке. Все квартиры размещены в одном доме, поэтому освобожденные военные станут соседями.

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      В одесском отеле Il Decameron завершилась торжественная церемония вручения сертификатов на двухкомнатные квартиры 24 морякам, освобожденным 7 сентября,
      – подписала Денисова.

      Квартиры общей площадью 59,71 квадратных метров расположены в новостройке в близлежащем районе Одессы, там хорошая инфраструктура. Они будут сданы в эксплуатацию до конца 2019 года.

      Морякам вручили сертификаты на квартиры / фото Людмилы Денисовой

      К слову, квартиры морякам купили по инициативе Президента Владимира Зеленского. В ОПУ добавляют, что сейчас решают вопрос о приобретении жилья и 11 другим пленникам, которых 7 сентября освободили из российского плена.

      Что известно про освобождение украинцев из плена РФ?Утром 7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми по схеме "35 на 35". Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов.

      На Родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.

      Звільнені українські моряки
      Освобожденные украинские моряки / Инфографика 24 канала

       

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости недвижимости Украинские моряки в плену Обмен пленными Людмила Денисова Новости Одессы
      Источник: 24 Канал
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