"Дипломатический спектакль": военный эксперт раскрыл замысел Путина в беседах с лидерами Европы

Путин устроил дипломатический спектакль / Getty Images
Владимир Путин провел 90-минутные переговоры с лидерами Финляндии и Норвегии, посвятив большую часть времени истории славян. Военный эксперт назвал эти контакты Кремля дипломатическим полуфейком.
Военный эксперт и майор ВСУ Егор Чечеринда прокомментировал это в эфире 24 Канала. Он пояснил, что такая тактика Москвы не имеет ничего общего с искренним стремлением положить конец войне.
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Зачем Кремлю телефонный спектакль
Как отмечает Financial Times, телефонный разговор Владимира Путина с лидерами Норвегии и Финляндии почти не затрагивал тему реального мира. Вместо обсуждения немедленного прекращения огня глава Кремля устроил полуторачасовую псевдоисторическую лекцию о средневековье и происхождении славянских народов. Европейские представители сознательно выслушали монолог, пытаясь оценить настроенность Москвы на конструктивные переговоры.
Я думаю, что это просто имитация со стороны России каких-то намерений продолжать какие-то переговоры о каком-то мире. Эта история направлена исключительно на президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и на американских избирателей, которые должны понять из этого дипломатического полуфейка, что Россия является договороспособной
По оценке эксперта, Кремль преследует сугубо практические цели: выиграть время для получения военных преимуществ на поле боя и одновременно удержать позиции на европейском рынке энергоресурсов.
Ранее сообщалось, как Путин устроил 90-минутную лекцию по истории для европейских чиновников во время прямого телефонного разговора.
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