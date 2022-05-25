Об этом сообщил руководитель Черкасского ОВА Игорь Табурец, заметил, что инцидент произошел во дворе одного из домов.

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Звуки взрыва, слышанные уманчанами, не связаны ни с работой ПВО, ни с ракетными обстрелами. Инцидент произошел во дворе одного из домов. По предварительной информации, пострадавших нет,

– прокомментировал он.

В ОВА добавили, что на месте работают правоохранители и спасатели. Поэтому подробности сообщат впоследствии.