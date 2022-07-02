Жителям необходимо быстро спуститься в укрытие. Там следует находиться, пока не объявят об отбое тревоги.

Важно В Дергачах были взрывы: в результате обстрелов начался пожар

В местных телеграм-каналах пишут о пожаре в одном из районов Харькова. Однако официальных комментариев власти по состоянию на момент публикации не было.

В Николаеве тоже неспокойно

О звуках взрывов сообщили жители Николаева. Мэр города Александр Сенкевич написал, что объявлена ​​воздушная тревога, а также подтвердил информацию о взрывах.

Обратите внимание! Ни в коем случае не распространяйте в сети фото и видео взрывов или "прилетов". Это только поможет врагу скорректировать огонь.

Обстрелы Харьковщины

Оккупанты ни на день не оставляют в покое Харьковщину. Только за последнюю неделю область подверглась более 40 вражеским обстрелам – ракетным, артиллерийским, минометным. Захватчики били по Андреевке, Балаклее, Барвенково, Бугаевке, Печенегам, Золочеву, Одноробовке и другим.

Кроме того, под атаками россиян находится и сам Харьков. В частности, 27 июня они обстреляли Слободской район города. Со стороны Белгорода ракеты прилетели и по Индустриальному району. Вспыхнул пожар, повреждены промышленные дома.

Мощный обстрел был 27 июня. Россияне атаковали район Северной Салтовки. К сожалению, погибли 9 человек, еще 29 получили ранения, среди них – пятеро детей.

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