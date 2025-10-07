У парламенті хочуть врегулювати правила пересування електросамокатами, зокрема заборонити їздити на них тротуарами. Раніше така норма почала діяти в низці міст Європи.

Про це пише 24 Канал з посиланням на оприлюднений законопроєкт. Визначені правила стосуватимуться власників електросамокатів, моноколіс та сігвеїв, яких прирівнюють до повноцінних учасниками дорожнього руху.

Які правила можуть офіційно з'явитися для власників легкого персонального транспорту?

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Горенюк зазначив, що законопроєктом планується заборонити рух пішохідними зонами для самокатів та інших видів персонального транспорту. Також народні обранці пропонують ввести окремий дорожній знак для таких водіїв.

Законопроєкт може легалізувати використання електросамокатів та встановити чіткі та прості правила для всіх учасників руху.

Так їздити тротуарами дозволятиметься лише дітям до семи років під наглядом дорослих. Із 7 до 14 дозволятимуть їздити на легкому персональному транспорті тротуарами, велодоріжками, а також у дворах та парках. Водіям, які досягли 14-річного віку, рух дозволятимуть лише по велодоріжках або по краю проїжджої частини.

Окремо будуть визначені зони, де рух самокатів та сігвеїв заборонять повністю. У таких місцях встановлюватимуть спеціальний знак "Рух електросамокатів заборонено".

При цьому, із законопроєкту прибрали норми про жорстке регулювання швидкості, обов’язкові шоломи та світлоповертачі.

Правила необхідні, адже електросамокати стали частими учасниками ДТП. Так, за девʼять місяців 2025 року сталося 1 144 аварій з водіями електросамокатів та іншого легкого транспорту. 14 людей загинули, а 765 – травмовані.

Де вже забронили рух вулицями на електросамокатах?