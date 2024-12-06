Анульовані результати виборів в Румунії: як Конституційний суд покарав проросійського Джорджеску

8 грудня в Румунії мав відбутись другий тур президентських виборів, де зіштовхнулась би проєвропейська кандидатка Елена Ласконі з радикальним та маргінальним Келіном Джорджеску.

Однак через оприлюднені напередодні документи румунських спецлужб, за ініціативи чинного президента, та велику кількості нових петицій про скасування президентських виборів, Конституційний суд Румунії повідомив за день до другого туру, що все ж скасовує результати першого туру президентських виборів.

Варто зауважити, що для України результати виборів, де переміг би Джорджеску мали б критичний результат. 24 Канал розповідає, чому саме, та як Росія вплинула на виборчу кампанію першого туру через TikTok.

Актуально Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів

Анульовані результати першого туру

Конституційний суд Румунії 6 грудня повідомив, що "з метою забезпечення чесності та законності виборчого процесу буде призначено нову дату президенських виборів, а весь виборчий процес буде перезапущений, починаючи з реєстрації та затвердження кандидатів".

Нагадаємо, що перемога Келіна Джорджеску у першому турі президентських виборів стала сюрпризом та шоком для більшості населення Румунії, адже його не просто не було серед лідерів соцопитувань. Також одіозний кандидат виступав проти європейського курсу країни, що виглядало досить дивним на фоні того, що Румунія тривалий час є країною-членом ЄС.

Це викликало хвилю протестів у різних містах Румунії, як от в Тімішоарах та Бухаресті. Населення відкрито мітингувало проти Джорджеску та за захист демократії у країні. Тож, цілком можливо, що Конституційний суд заборонить йому брати участь в виборах, як це було з Діаною Шошоаку, котру виключили з президентських перегонів через проросійську риторику та антиєвропейські заклики за рішенням Конституційного суду.

Варто нагадати й те, що ще після першого туру президенських виборів до Конституційного суду звернулися SNSPA (Національний інститут вивчення тоталітаризму), видання Calea Europeana і незалежний кандидат Крістіан Терхеш з проханням анулювати президентські вибори після того, як спецслужби заявили, що державний діяч підтримав Келіна Джорджеску. Мовиться про Віктора Понту з партії соціал-демократів. Однак на другий день після виборів до парламенту, 2 грудня, Конституційний суд заявив, що визнає дійсним перший тур президентських виборів, передає Digi24.

Важливо! Згодом до Конституційного суду надійшла нова кількість петицій про скасування президентських виборів. У петиціях посилалися на документи, розсекречені Вищою радою національної оборони, в яких стверджувалося, що кампанія проросійського кандидата Келіна Джорджеску була результатом маніпуляцій, організованих з-за кордону. Тож 6 грудня Конституційний суд таки анулював результати першого туру президентських виборів.

Молдовський журналіст та правозахисник після результатів першого туру час розмови з 24 Каналом off the record зазначив, що у вересні – на початку жовтня молдавські експерти застерігали румунів від російської пропаганди. Адже вважали, що вони цілком можуть стати її жертвою найближчим часом під час президентських та парламентських виборів.

Ви зовсім не досліджуєте вашу проросійську пропаганду. Ми більше готові, ніж ви до цієї пропаганди. Ви будете в шоці від того, що станеться на ваших виборах,

– цитує колег молдавський журналіст.

Вища рада національної оборони Румунії (CSAT) згодом заявила про втручання Росії у вибори, маніпулюванні населенням через соцмережу TikTok. Документи від спецслужб свідчать про 85 тисяч кібератак у 33 країнах на держслужби.

Дані, на які посилаються у звіті, мають бути повністю розслідувані для забезпечення цілісності виборчого процесу в Румунії,

– йдеться у повідомленні американського Держдепу.

МЗС США також повідомило, що Румунія поінформувала членів Альянсу про спробу вплинути на вибори, підкресливши, що це було "безпрецедентне зовнішнє втручання".

Роль платформи TikTok та російський слід

Згідно з даними, які оприлюднили румунські спецслужби, у TikTok Джорджеску було інвестовано близько 50 мільйонів євро при тому, що він задекларував 0 грошових витрат на свою передвиборчу кампанію, повідомляє румунське ЗМІ Observator.

Сама платформа TikTok визнала, що видалила низку акаунтів, які перед першим туром президентських виборів просували Джорджеску, про що заявила представниця соцмережі Брі Пегум під час виступу в Європарламенту. Також вона зазначила, що акаунти, які просували повідомлення Джорджеску, порушували правила TikTok, які забороняють немарковану політичну рекламу, передає Politico.

Також за даними CSAT у TikTok було створено понад 25 тисяч акаунтів, які координувалися з Росії й активно просували Джорджеску в рекомендації TikTok.

З них 1 183 акаунти використовували хештег CG11 у всіх розміщених відео, а 76 акаунтів були створені винятково для поширення контенту на підтримку Джорджеску.

Маркетингова компанія заплатила понад 100 онлайн-інфлюенсерам за підтримку кампанії Джорджеску. Суми, вкладені в онлайн-просування, за оцінками бізнес-спільноти, на яку посилається SpotMedia, становили до 3 мільйонів євро на день.

Також звіти вказують на існування практики підкупу виборців та залучення екстремістських організацій та релігійних культів на підтримку Джорджеску.

Розсекречені дані румунської розвідки, які доводить причетність Росії до втручань у виборчий процес в Румунії та просуванні Джорджеску через соцмережі / Скріншот 24 Каналу з відкритих даних CSAT

Зверніть увагу! Також Джорджеску просували й через Telegram. У вересні 2022 року були створені групи "Келін Джорджеску – Проєкт "Країна", де просувались наративи кандидата на пост президента Румунії. Загалом, інвестиції в кампанію Джорджеску перевищили 100 мільйонів євро, що свідчить про зовнішнє фінансування.

Вчора, 5 грудня, під час розмови з 24 Каналом колишній румунський дипломат Себастєн Славицеску підкреслив, що завдяки ретельно спланованій стратегії Путіна, Румунія останніми днями стала стратегічним полем битви, на якому розгортається гібридна війна Росії проти НАТО і Заходу.

Себастєн Славицеску Колишній румунський дипломат Росія проводить широкомасштабну операцію в Румунії, бомбардуючи інформаційний та кіберпростір маніпуляціями та дезінформацією за допомогою гібридних атак. Крім того, Келін Джорджеску знову в тренді в TikTok, що є ознакою того, що Росія протидіє нашим зусиллям із захисту демократії, намагаючись затьмарити всі останні ініціативи, спрямовані на те, щоб наша країна залишилася на євроатлантичному шляху.

Як перемога Джорджеску вплинула б на Україну

Також Себастєн Славицеску підреслив, що перемога Джорджеску на виборах стала б кошмаром у відносинах Румунії та України. Адже кандидат у президенти заявляв, що країна припинить будь-яку військову допомогу, а також заборонить транзит українського зерна через територію Румунії.

Тобто, саме те, що Путін хотів би, щоб він зробив. У Румунії президент має владу у двох секторах: армія і всі питання, пов'язані з безпекою, і майже всі питання зовнішньої політики. Келін Джорджеску – дуже погана новина для України, НАТО, ЄС і всього регіону. Пам'ятайте, що Румунія приймає кілька тисяч військових союзників, які захищають Східний фланг,

– говорив Славицеску.

Якщо говорити про основні наративи Джорджеску, то він вважає, що війна в Україні не стосується Румунії. До слова, Елена Ласконі, з якою він мав зіштовхнутись у другому турі президенських виборів до анулювання результатів, виступає абсолютно за протилежне.

Чому Джорджеску звинувачують у фашизмі

Також Джорджеску відомий тим, що цитував слово в слово румунського генерала Іона Антонеску під час мітингу проти ковідних обмежень у 2021 році. "І обіцяють, що вони зроблять "країну, подібну до святого сонця на небі", – процитував Джорджеску під час мітингу (10 слайд у інстаграм-серії).

Але чому схожість гасел з румунським генералом минулого століття викликало таке занепокоєння у суспільстві? Річ у тім, що це було гасло легіонерів, чиї погляди перейняв Антонеску під час військової диктатури у Румунії в період Другої світової війни.

Пропозиції легіонерів зводились до антисемітизму, який мав страшні наслідки для сотень тисяч румунських євреїв. Легіонери хотіли: "зробити країну подібною до святого сонця в небі" та створити "Нову Людину", яка "очистить" Румунію і знищить стару політичну класику.

Матеріал створений за участю CFI, Agence française de développement médias, як частина Hub Bucharest Project за підтримки Міністерства закордонних справ Франції.

