Під час пожежі сам отруївся димом: історія німецького рятувальника, який допомагає українцям

Німецький волонтер і рятувальник Нільс Таль за два роки повномасштабної війни в Україні провів тут сумарно 9 місяців. Він працює в Німеччині, але бере довготривалу відпустку, щоб допомагати нашим громадянам у боротьбі з ворогом.

Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко познайомилась з Нільсом під час великої пожежі у Харкові ще у 2022 році. Тоді він розповів, що оформив відпустку та приїхав в Україну, щоб рятувати від вогню будинки, які нещадно обстрілюють росіяни.

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Нільс Таль сам постраждав під час пожежі

Від початку повномасштабної війни Нільс сумарно провів в Україні 9 місяців. Він побував на найгарячіших ділянках: був у Харкові, Херсоні, на Донеччині. Під час однієї з пожеж він сам постраждав, отруївся чадним газом, тому, повернувшись в Німеччину, зібрав кошти для п'яти апаратів, якими можна визначити таке отруєння.

Коли я волонтерив з ДСНС у Куп'янську, там було дуже багато обстрілів і відповідно дуже багато пожеж. Під час однієї операції з гасіння я надихався диму й отруївся. Діагностувати це отруєння одразу не змогли, бо не було потрібної апаратури. Добре, що я пожежник і знав всі симптоми сам,

– розповів Нільс Таль.

Повернувшись в Україну з Німеччини, він привіз для лікарень Харкова, Куп'янська, Ізюма, Борової та ще одного медичного закладу апарати для визначення отруєння чадним газом. Вартість одного приладу становить 7 500 євро.

Чому ці апарати такі потрібні

Кошти для їхнього придбання Нільс збирав у Нюрнберзі, звідки сам родом. У цьому йому допомагали інші благодійники та ще чимало небайдужих людей.

Попит на такі апарати є дуже великим, адже, на жаль, росіяни обстрілюють Харків чи не щодня. Майже після кожного обстрілу виникають пожежі, фіксують випадки отруєнь людей чадним газом. Ці апарти для харківських лікарень рідкість, тому медикам доводиться встановлювати діагноз іншим, довшим способом.

З початком війни до нас поступає більше хворих з отруєнням чадним газом. Цей прилад пришвидшить діагностику. Раніше все робилося більш інвазивно, ми набирали кров на вміст газів, венозну та артеріальну, а зараз на це потрібно лише декілька секунд. Лікування починається швидше,

– розповів лікар Павло Дем'яненко.

Тепер лікарям не потрібно довго чекати на результати аналізів. Апарат за лічені секунди визначить, чи є в крові людини елементи, які залишає по собі дим.

"До нас доставляють постраждалих після обстрілу. Наприклад, бачимо рану на голові, втрату свідомості. Людину оглядають неврологи, нейрохірурги й одразу закріплюють на пальці цей датчик. Тоді ми можемо побачити, чи це отруєння чадним газом, чи втрата свідомості з цим непов'язана, за нею ховається щось інше", – розповів в.о. гендиректора лікарні Костянтин Лобойко.

Світ і надалі готовий підтримувати Україну

Ще раніше Нільс уже привозив до України пожежні машини, спецобладнання, збирав кошти. Він допомагав бійцям ДСНС, з якими разом працював. Але після отруєння чадним газом зрозумів, що є критична необхідність ще й в таких апаратах. Перші з них Нільс вже передав у лікарні.

На заклик рятувальника допомогти відгукнулося дуже багато німців. Вони збирали кошти, залучали благодійні організації. Нільс висловлює щиру вдячність всім, хто не залишився осторонь і сподівається, що це не останні акції, які йому вдалося організувати.

Зараз рятувальник продовжує виконувати завдання на "гарячих" ділянках фронту. Він хоче підтримати українців та розповісти світові про війну. Саме тому веде сторінку у соціальній мережі, на якій викладає фотографії пожеж та розповідає про те, що відбувається в Україні.

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