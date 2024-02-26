Во время пожара сам отравился дымом: история немецкого спасателя, который помогает украинцам

Немецкий волонтер и спасатель Нильс Таль за два года полномасштабной войны в Украине провел здесь суммарно 9 месяцев. Он работает в Германии, но берет длительный отпуск, чтобы помогать нашим гражданам в борьбе с врагом.

Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко познакомилась с Нильсом во время большого пожара в Харькове еще в 2022 году. Тогда он рассказал, что оформил отпуск и приехал в Украину, чтобы спасать от огня дома, которые беспощадно обстреливают россияне.

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Нильс Таль сам пострадал во время пожара

С начала полномасштабной войны Нильс суммарно провел в Украине 9 месяцев. Он побывал на самых горячих участках: был в Харькове, Херсоне, Донецкой области. Во время одного из пожаров он сам пострадал, отравился угарным газом, поэтому, вернувшись в Германию, собрал средства для пяти аппаратов, которыми можно определить такое отравление.

Когда я волонтерил с ГСЧС в Купянске, там было очень много обстрелов и соответственно очень много пожаров. Во время одной операции по тушению я надышался дыма и отравился. Диагностировать это отравление сразу не смогли, потому что не было нужной аппаратуры. Хорошо, что я пожарный и знал все симптомы сам,

– рассказал Нильс Таль.

Вернувшись в Украину из Германии, он привез для больницы Харькова, Купянска, Изюма, Боровой и еще одного медицинского учреждения аппараты для определения отравления угарным газом. Стоимость одного прибора составляет 7500 евро.

Почему эти аппараты так нужны

Средства для их приобретения Нильс собирал в Нюрнберге, откуда сам родом. В этом ему помогали другие благотворители и еще немало неравнодушных людей.

Спрос на такие аппараты очень большой, ведь, к сожалению, россияне обстреливают Харьков чуть ли не ежедневно. Почти после каждого обстрела возникают пожары, фиксируют случаи отравлений людей угарным газом. Эти апарты для харьковских больниц редкость, поэтому медикам приходится устанавливать диагноз другим, более длинным способом.

С началом войны к нам поступает больше больных с отравлением угарным газом. Этот прибор ускорит диагностику. Раньше все делалось более инвазивно, мы набирали газы крови, венозную, артериальную кровь, а сейчас на это нужно всего несколько секунд. Лечение начинается быстрее,

– рассказал врач Павел Демьяненко.

Теперь врачам не нужно долго ждать результатов анализов. Аппарат за считанные секунды определит, есть ли в крови человека элементы, которые оставляет после себя дым.

"К нам доставляют пострадавших после обстрела. Например, видим рану на голове, потерю сознания. Человека осматривают неврологи, нейрохирурги и сразу закрепляют на пальце этот датчик. Тогда мы можем увидеть, или это отравление угарным газом, или потеря сознания с этим не связана, за ней скрывается что-то другое", – рассказал и.о. гендиректора больницы Константин Лобойко.

Мир и в дальнейшем готов поддерживать Украину

Еще раньше Нильс уже привозил в Украину пожарные машины, спецоборудование, собирал средства. Он помогал бойцам ГСЧС, с которыми вместе работал. Но после отравления угарным газом понял, что есть критическая необходимость еще и в таких аппаратах. Первые из них Нильс уже передал в больницу.

На призыв спасателя помочь – откликнулось очень много немцев. Они собирали средства, привлекали благотворительные организации. Нильс выражает искреннюю благодарность всем, кто не остался в стороне и надеется, что это не последние акции, которые ему удалось организовать.

Сейчас спасатель продолжает выполнять задачи на "горячих" участках фронта. Он хочет поддержать украинцев и рассказать миру о войне. Именно поэтому ведет страницу в социальной сети, на которой выкладывает фотографии пожаров и рассказывает о том, что происходит в Украине.

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