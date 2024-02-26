Пізно ввечері 25 лютого російська армія почала випускати по Харківщині ракети. Згодом в хід пішли авіабомби та дрони-камікадзе. За попередніми даними, постраждалих немає, – інформує голова ОВА Олег Синєгубов та пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Атака на Харківщину

  • Селище Пісочин, Харківський район. Росіяни близько 23:00, 25 лютого завдали два ракетні удари з зенітно-ракетного комплексу С-300, уразивши 2 цивільні ангари зі зерном. Пошкоджено техніку підприємства, зокрема трактори та грузові автомобілі.
  • Село Скрипаї, Чугуївський район. Зафіксовано близько 2 ночі влучання двох ворожих дронів типу "Шахед" на території старої бази відпочинку. Загарбники пошкодили 3 одноповерхові будинки на території бази.
  • Селище Великий Бурлук, Куп'янський район. О 02:15 відбувся обстріл авіабомбами з боку російських окупантів. Внаслідок цього постраждав приватний житловий будинок та легковий автомобіль.

За попередніми даними, окупанти вдарили по населеному пункту двома ракетами типу С-300 саме з території Бєлгородської області Росії,
– уточнили в Харківській обласній прокуратурі деталі атаки на Пісочин.

Було зібрано докази збройної агресії Росії, після чого відповідні органи розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни. Це частина 1 статті 438 Кримінального кодексу.

Наслідки ударів по Харківській області / Фото ОВА та прокуратури

Додамо, що очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляв пізно ввечері 25 лютого, що окупанти завдали ударів по Харківському району ракетами С-300.

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Також під прицілом ворога цієї ночі було місто Дніпро. Вранці влада проінформувала про 4 постраждалих внаслідок ворожої атаки. Серед них двоє жінок та двоє чоловіків.

Українським системам ППО вдалось знищити 9 ударних дронів та три ракети Х-59. Загалом ворог вночі випустив:

  • балістичну ракету "Іскандер-М";
  • дві ракети С-300;
  • три керовані авіаційні ракети Х-59;
  • протирадіолокаційну ракету Х-31П;
  • 14 ударні безпілотники.