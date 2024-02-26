В ЗСУ розповідали, що з 13 великих десантних кораблів Росії у Чорному морі в строю тільки 5. Речник Військово-морських сил Збройних сил України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук розповів в ефірі телемарафону, що угруповання ворога залишається досить великим, пише 24 Канал.

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У якому стані Чорноморський флот після 2 років війни

Чорноморський флот Росії вимушений залишатися у східній частині Чорного моря, ближче до своєї бази в Новоросійську. Так, у своїх діях він обмежений, проте потенціал у нього зберігається ще досить серйозний,

– заявив Плетенчук.

Зокрема, до потенціалу росіян належать носії крилатих ракет. Однак єдина проблема, з якою вони стикаються – це фактичне відрізання від військово-морської бази в Севастополі, яка є основною, на якій вирішують логістичні проблеми. Насамперед – із завантаженням цих ракет.

"Це трохи обмежує... Та не слід забувати, що у складі флоту є авіація, яка досі перебуває у повітряному просторі над Чорним морем", – сказав Дмитро Плетенчук.

Речник Військово-морських сил Збройних сил України пояснив, що в росіян в середньому в готовності є 10 носіїв крилатих ракет.

ЗСУ знищили третину російських кораблів

Дмитро Плетенчук розповів, що найцінніші кораблі росіяни перевели до пункту базування в Новоросійську. Окрім того, вороги періодично змінюють місце стоянки – це може бути Сочі, може бути Туапсе.

Речник також відповів на питання, яка кількість боєздатних кораблів є у росіян.

Ми рахуємо, середня кількість на початку вторгнення була до 80 одиниць. Третину з них можна вважати знищеними, ще понад 10 – перебуває в ремонті,

– пояснив Плетенчук.

Він уточнив, що у росіян однаково таки зберігається потенціал.

Зверніть увагу! На початку лютого 2024 року в Генштабі ЗСУ розповіли, що українські військові вивели з ладу 24 російських кораблі та один підводний човен. Згідно з відкритими даними, у росіян на початку повномасштабного вторгнення Чорноморський флот Росії налічував 74 бойових кораблі. Тобто ЗСУ знищили вже орієнтовно 33% бойових кораблів Чорноморського флоту.