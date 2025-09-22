Спецпризначенці уразили російський ЗРК С-400 "Тріумф"
- Спецпризначенці знищили російський ЗРК С-400 "Тріумф" в Калузькій області за допомогою ударних дронів.
- Комплекс С-400 має дальність ураження до 400 кілометрів і здатен одночасно працювати з 80 повітряними цілями .
Захисники продовжують завдавати противнику значних втрат у живій силі та техніці. Так, спецпризначенці знищили важливий для окупантів зенітно-ракетний комплекс.
Сили спеціальних операцій повідомили, що у ніч проти 5 вересня військові провели спеціальну розвідку, в ході якої виявили комплекс ЗРК С-400 "Тріумф" в Калузькій області, передає 24 Канал.
Що відомо про ураження С-400?
Опісля ударні дрони уразили одну пускову установку та радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф".
Зауважимо, що С-400 – це російський ЗРК, модернізована версія С-300, прийнята на озброєння у 2007 році. Розроблений КБ "Алмаз". Росія заявляє про повну автоматизацію комплексу, але ці характеристики можуть бути перебільшені.
Основні характеристики:
- Дальність ураження: до 400 кілометрів
- Швидкість ракети: до 4000 кілометрів за годину
- Цілі: літаки, бомбардувальники, балістичні ракети
- Кількість цілей: до 80 одночасно (по 2 ракети на кожну);
- Одна установка: 4 ракети;
- Вартість: близько 1 мільярда доларів
С-400 має удвічі більшу дальність за С-300 та може працювати з більшою кількістю цілей. С-300 часто використовується для ударів по містах, хоча спочатку створювався для ППО.
Росія рідко застосовує С-400 для атак. Відомі випадки застосування С-400 були в Києві та Краматорську. Часто використовують ракету 48Н6ДМ (швидкість – 2,5 кілометра за секунду, вага бойової частини – 180 кілограмів).
ЗСУ вже неодноразово знищували С-400 у Криму, Донбасі та на Херсонщині.
Що відомо про останні удари по ворогу?
- 21 вересня бійці спецпідрозділу ГУР "Примари"в окупованому Криму знищили 2 російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Це перше ураження Бе-12 в історії. Також був атакований багатоцільовий гелікоптер Мі-8 російської армії.
- ВМС України успішно вдарили по комунікаційному вузлу Чорноморського флоту Росії на території 184 науково-дослідної експериментальної бази в Севастополі.
- 29 серпня 2025 року воїни з ОСУВ "Дніпро" уразили логістичний пункт розподілу дронів. Внаслідок атаки було знищено величезні запаси ударних БпЛА російського агресора.
- 18 вересня 2025 року підрозділи Збройних Сил та Служби безпеки України знищили полковий склад БК російських окупаційних сил на Луганщині. На додачу до боєприпасів, згоріли і транспортні засоби ворога.