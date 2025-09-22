Сили спеціальних операцій повідомили, що у ніч проти 5 вересня військові провели спеціальну розвідку, в ході якої виявили комплекс ЗРК С-400 "Тріумф" в Калузькій області, передає 24 Канал.

Що відомо про ураження С-400?

Опісля ударні дрони уразили одну пускову установку та радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф".

Зауважимо, що С-400 – це російський ЗРК, модернізована версія С-300, прийнята на озброєння у 2007 році. Розроблений КБ "Алмаз". Росія заявляє про повну автоматизацію комплексу, але ці характеристики можуть бути перебільшені.

Основні характеристики:

Дальність ураження: до 400 кілометрів

Швидкість ракети: до 4000 кілометрів за годину

Цілі: літаки, бомбардувальники, балістичні ракети

Кількість цілей: до 80 одночасно (по 2 ракети на кожну);

Одна установка: 4 ракети;

Вартість: близько 1 мільярда доларів

С-400 має удвічі більшу дальність за С-300 та може працювати з більшою кількістю цілей. С-300 часто використовується для ударів по містах, хоча спочатку створювався для ППО.

Росія рідко застосовує С-400 для атак. Відомі випадки застосування С-400 були в Києві та Краматорську. Часто використовують ракету 48Н6ДМ (швидкість – 2,5 кілометра за секунду, вага бойової частини – 180 кілограмів).

ЗСУ вже неодноразово знищували С-400 у Криму, Донбасі та на Херсонщині.

Що відомо про останні удари по ворогу?