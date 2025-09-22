Силы специальных операций сообщили, что в ночь на 5 сентября военные провели специальную разведку, в ходе которой обнаружили комплекс ЗРК С-400 "Триумф" в Калужской области, передает 24 Канал.
Что известно о поражении С-400?
После ударные дроны поразили одну пусковую установку и радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Заметим, что С-400 – это российский ЗРК, модернизированная версия С-300, принята на вооружение в 2007 году. Разработан КБ "Алмаз". Россия заявляет о полной автоматизации комплекса, но эти характеристики могут быть преувеличены.
Основные характеристики:
- Дальность поражения: до 400 километров
- Скорость ракеты: до 4000 километров в час
- Цели: самолеты, бомбардировщики, баллистические ракеты
- Количество целей: до 80 одновременно (по 2 ракеты на каждую);
- Одна установка: 4 ракеты;
- Стоимость: около 1 миллиарда долларов
С-400 имеет вдвое большую дальность, чем С-300 и может работать с большим количеством целей. С-300 часто используется для ударов по городам, хотя изначально создавался для ПВО.
Россия редко применяет С-400 для атак. Известные случаи применения С-400 были в Киеве и Краматорске. Часто используют ракету 48Н6ДМ (скорость – 2,5 километра за секунду, вес боевой части – 180 килограммов).
ВСУ уже неоднократно уничтожали С-400 в Крыму, Донбассе и на Херсонщине.
Что известно о последних ударах по врагу?
- 21 сентября бойцы спецподразделения ГУР "Призраки" в оккупированном Крыму уничтожили 2 российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Это первое поражение Бе-12 в истории. Также был атакован многоцелевой вертолет Ми-8 российской армии.
- ВМС Украины успешно ударили по коммуникационному узлу Черноморского флота России на территории 184 научно-исследовательской экспериментальной базы в Севастополе.
- 29 августа 2025 года воины из ОСУВ "Днепр" поразили логистический пункт распределения дронов. В результате атаки были уничтожены огромные запасы ударных БпЛА российского агрессора.
- 18 сентября 2025 года подразделения Вооруженных Сил и Службы безопасности Украины уничтожили полковой склад БК российских оккупационных сил на Луганщине. В дополнение к боеприпасам, сгорели и транспортные средства врага.