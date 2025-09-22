Силы специальных операций сообщили, что в ночь на 5 сентября военные провели специальную разведку, в ходе которой обнаружили комплекс ЗРК С-400 "Триумф" в Калужской области, передает 24 Канал.

Что известно о поражении С-400?

После ударные дроны поразили одну пусковую установку и радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".

Заметим, что С-400 – это российский ЗРК, модернизированная версия С-300, принята на вооружение в 2007 году. Разработан КБ "Алмаз". Россия заявляет о полной автоматизации комплекса, но эти характеристики могут быть преувеличены.

Основные характеристики:

Дальность поражения: до 400 километров

Скорость ракеты: до 4000 километров в час

Цели: самолеты, бомбардировщики, баллистические ракеты

Количество целей: до 80 одновременно (по 2 ракеты на каждую);

Одна установка: 4 ракеты;

Стоимость: около 1 миллиарда долларов

С-400 имеет вдвое большую дальность, чем С-300 и может работать с большим количеством целей. С-300 часто используется для ударов по городам, хотя изначально создавался для ПВО.

Россия редко применяет С-400 для атак. Известные случаи применения С-400 были в Киеве и Краматорске. Часто используют ракету 48Н6ДМ (скорость – 2,5 километра за секунду, вес боевой части – 180 килограммов).

ВСУ уже неоднократно уничтожали С-400 в Крыму, Донбассе и на Херсонщине.

Что известно о последних ударах по врагу?