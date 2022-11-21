Шукав тата, який 2 місяці був у російському полоні: зворушлива історія журналіста Сафонова
Джерело:Євген Сафонов
Батько журналіста Андрія Сафонова після окупації Херсона провів близько 60 днів у ворожому полоні. Після звільнення міста представник ЗМІ вирушив туди, аби знайти свого тата.
Після того як російські загарбники накивали п'ятами з Херсона, регіон поступово повертається до нормального життя та українці мають змогу зустрітись зі своїми рідними, які понад 8 місяців перебували в окупації. Шукати батька у деокупований обласний центр підправився журналіст та керівник фонду Keep Going Євген Сафонов.
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Тато журналіста два місяці перебував у полоні
Як пише Сафонов на своїй сторінці у фейсбуку, вирушив на Херсонщині він з Миколаєва у супроводі окремому взводу снайперів 58 бригади. Сталося це уже наступного дня після деокупації міста – він вирішив не чекати "сигналу про дозвіл" на в'їзд.
"Броню вдягати?", — спитали ми. "Звичайно, — посміхнувся Вася — Як наїдемо на міну, нехай хоча б шматочок тебе вціліє!",
– згадує Сафонов виїзд з Миколаєва.
За словами журналіста, у нього були вагомі причини "форсувати події". Його батько довгий час не виходив на зв'язок, тому що перебував у полоні. Вочевидь, Сафонов хотів переконатися, що він ще живий, якомога скоріше.
Як український журналіст шукав свого батька у звільненому Херсоні: дивіться відеорепортаж з ютубу СафоноваЗверніть увагу! У дописі у фейсбуку Сафонов залишив посилання на збір коштів на Mavic 3 / Autel EVO II Pro для своїх друзів-снайперів, які вирушили боронити Бахмут. Ви також можете долучитися до збору.
Чому повертатися в Херсон все ще небезпечно
Речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров опублікував докази того, що, тікаючи з правого берега Херсонщини, окупанти залишили на цих територіях велику кількість мін. Зараз вибухотехніки займається тим, аби знешкодити всі підривні речовини – на це може піти чимало часу.
Як безпечно пересуватись деокупованими територіями / Картинка 24 каналу