Искал папу, который 2 месяца был в русском плену: трогательная история журналиста Сафонова

Отец журналиста Андрея Сафонова после оккупации Херсона провел около 60 дней во вражеском плену. После освобождения города представитель СМИ отправился туда, чтобы найти своего отца.

После того, как российские захватчики набросали пятками из Херсона, регион постепенно возвращается к нормальной жизни и украинцы могут встретиться со своими родными, которые более 8 месяцев находились в оккупации. Искать отца в деоккупированный областной центр подправился журналист и руководитель фонда Keep Going Евгений Сафонов.

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Папа журналиста два месяца находился в плену

Как пишет Сафонов на своей странице в фейсбуке, отправился в Херсонскую область он из Николаева в сопровождении отдельному взводу снайперов 58 бригады. Случилось это уже на следующий день после деоккупации города – он решил не ждать сигнала о разрешении на въезд.

"Броню одевать?", - Спросили мы. "Конечно, – улыбнулся Вася – Как наедем на мину, пусть хотя бы кусочек тебя уцелеет!",

– вспоминает Сафонов выезд из Николаева.

По словам журналиста, у него были веские причины "форсировать события". Его отец долгое время не выходил на связь, потому что находился в плену. Очевидно, Сафонов хотел убедиться, или он еще жив, как можно скорее.

Как украинский журналист искал своего отца в уволенном Херсоне: смотрите видеорепортаж с ютуба Сафонова

Почему возвращаться в Херсон все еще опасно

В сообщении в фейсбуке Сафонов оставил ссылку на сбор средств на Mavic 3/Autel EVO II Pro для своих друзей-снайперов, отправившихся защищать Бахмут. Вы также можете принять участие в сборе.

Спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров опубликовал доказательства того, что, сбегая с правого берега Херсонщины, оккупанты оставили на этих территориях большое количество мин. Сейчас взрывотехники занимается тем, чтобы обезвредить все взрывчатые вещества – на это может уйти много времени.



Как безопасно передвигаться по деоккупированным территориям / Картинка 24 канала