После того, как российские захватчики набросали пятками из Херсона, регион постепенно возвращается к нормальной жизни и украинцы могут встретиться со своими родными, которые более 8 месяцев находились в оккупации. Искать отца в деоккупированный областной центр подправился журналист и руководитель фонда Keep Going Евгений Сафонов.

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Папа журналиста два месяца находился в плену

Как пишет Сафонов на своей странице в фейсбуке, отправился в Херсонскую область он из Николаева в сопровождении отдельному взводу снайперов 58 бригады. Случилось это уже на следующий день после деоккупации города – он решил не ждать сигнала о разрешении на въезд.

"Броню одевать?", - Спросили мы. "Конечно, – улыбнулся Вася – Как наедем на мину, пусть хотя бы кусочек тебя уцелеет!",

– вспоминает Сафонов выезд из Николаева.

По словам журналиста, у него были веские причины "форсировать события". Его отец долгое время не выходил на связь, потому что находился в плену. Очевидно, Сафонов хотел убедиться, или он еще жив, как можно скорее.

Как украинский журналист искал своего отца в уволенном Херсоне: смотрите видеорепортаж с ютуба Сафонова