Гауляйтер Сальдо хоче передати Білорусі частину Азовського узбережжя: для чого міг це вигадати

Окупаційний керівник Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що готовий надати Білорусі частину азовсько-чорноморського узбережжя начебто з метою будівництва там санаторіїв і баз відпочинку. Сальдо і Лукашенко зустрічались й намагались налагодити співпрацю.

Про це в етері 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, констатувавши, що сьогодні Білорусь, як держава, є сателітом Росії.

Які наміри має окупаційна влада Херсонщини?

Сальдо хотів співпрацювати з Лукашенком й домовитись про постачання білоруських товарів на ту частину Херсонської області, яка окупована Росією. Зі слів Вірлич, певна продукція там дійсно з'являлась, а от анонсованих кроків взаємодії щодо будівництва низки об'єктів – не було.

"Вони намагаються говорити про розвиток туризму, але це триває з 2022 року, з миті окупації, але до справи не доходило. До окупації на Херсонщині, згідно з даними тодішньої обладміністрації та мобільних операторів, відпочивало понад мільйон людей протягом одного курортного сезону", – розповіла Вірлич.

Зі слів журналістки, кількість відпочивальників щороку збільшувалась, а Херсонська область ставала дедалі привабливішою для туристів. Вона констатує, що зараз ситуація геть інша і близько немає того, що було до окупації.

Навіть російські туристи туди не поспішають. Берегова зона переважно закрита російськими військовими. Бази відпочинку майже всі або зруйновані, або там живуть російські бійці за рідкісним виключенням,

– озвучила Вірлич.

Коментуючи тему будівництва, вона зауважила, що на окупованих територіях дуже не вистачає робочої сили. Людей, які там пішли б у будівельну сферу виконувати відповідні роботи, немає. Тому, зі слів Вірлич, гауляйтер Сальдо і окупаційне керівництво шукають партнерів серед країн-сателітів Росії, аби просувати свою пропаганду і отримати підтримку.

"В той час, як російські ресурси хочуть спрямовувати саме на військову сферу, в Білорусі шукають можливості, аби звідти приїхали люди щось тут будувати, освоювати. Вочевидь, якісь спроби будуть. До сьогодні адекватних проявів будівництва не було. Навіть заяви про те, що вони відновлюють системи водопостачання, очисні споруди – неправдиві", – підсумувала Вірлич.

Що відомо про переговори з Лукашенком?