Партія "Грузинська мрія" вирішила уникати використання терміна "президентка" та ігнорувати статус глави держави, Саломе Зурабішвілі.

Саломе Зурабішвілі висловила сумніви у можливості судового переслідування російського лідера Путіна та китайського Сі Цзіньпіна, водночас партія було обурена словами глави держави.

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Обурення правлячої партії

Виконавчий секретар "Грузинської мрії", Мамука Мдінарадзе, стверджує, що Зурабішвілі "немає легітимності з боку депутатів, обраних народом, з боку більшості, яка її обрала".

Тому ми будемо називати її не президентом, а просто Саломе Зурабішвіл, опозиційним політиком,

— сказав він.

Також партія виразила своє невдоволення інтерв'ю Зурабішвілі французькому телеканалу LCI. Там прозвучало питання, чи вона очікує, що Путін й Сі Цзіньпін колись стануть перед судом за свої дії: Сі за звинуваченням у геноциді уйгурів, Путін за воєнні злочини та злочини проти людяності.

Чи думаю я, що це реалістично – ні

Зурабішвілі узагальнила свою відповідь, уникаючи конкретних імен та не відокремлюючи Путіна та Сі Цзіньпіна. Вона зазначила, що вірить у "історичний момент, коли все розкриється".

Але якщо ви запитаєте мене, чи думаю я, що це реалістично, то я відповім – ні,

– сказала Саломе.

Згодом прем'єр Іраклій Гарібашвілі відзначив, що її заяви "нічого не значать".

У грузинському уряді почали хвилюватися, що інтерв'ю Зурабішвілі може негативно вплинути на стратегічну співпрацю з Китаєм. Тому Гарібашвілі особисто зустрівся з послом Китаю в Грузії, щоб запевнити в дружбі та симпатії до КНР та Сі Цзіньпіна.

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