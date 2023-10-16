Конституційний суд обговорював це конституційне подання керівної партії "Грузинська мрія" протягом трьох днів. Голова Конституційного суду Грузії Мераб Турава заявив, що висновок є остаточним і не підлягає оскарженню або перегляду.

До теми Імпічмент президентки Грузії: Конституційний суд розгляне подання депутатів

"Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі 31 серпня 2023 року під час своїх робочих візитів за кордон 1 і 6 вересня здійснила свої представницькі повноваження у сфері зовнішніх відносин без згоди уряду Грузії, порушивши тим самим положення підпункту "а" 1-го пункту 52-ї статті Конституції Грузії. Суд дійшов висновку, що це є порушенням Конституції з метою 48 статті Конституції Грузії", – повідомив голова Конституційного суду Грузії.

Після відповідного рішення Конституційного суду Грузії питання про імпічмент президентки буде передане до парламенту. Керівна партія "Грузинська мрія" може ініціювати голосування за імпічмент Зурабішвілі. Для схвалення необхідно 100 голосів.

Що цьому передувало