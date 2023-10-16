Конституционный суд обсуждал это конституционное представление руководящей партии "Грузинская мечта" в течение трех дней. Председатель Конституционного суда Грузии Мераб Турава заявил, что заключение окончательное и не подлежит обжалованию или пересмотру.

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"Президент Грузии Саломе Зурабишвили 31 августа 2023 года во время своих рабочих визитов за границу 1 и 6 сентября осуществила свои представительные полномочия в сфере внешних отношений без согласия правительства Грузии, нарушив тем самым положения подпункта "а" 1-го пункта 52 статьи Конституции Грузии. Суд пришел к выводу, что это нарушение Конституции с целью 48 статьи Конституции Грузии", – сообщил председатель Конституционного суда Грузии.

После соответствующего решения Конституционного суда Грузии вопрос об импичменте президентки будет передан в парламент. Правящая партия "Грузинская мечта" может инициировать голосование за импичмент Зурабишвили. Для одобрения нужно 100 голосов.

Что этому предшествовало