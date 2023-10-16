Конституционный суд обсуждал это конституционное представление руководящей партии "Грузинская мечта" в течение трех дней. Председатель Конституционного суда Грузии Мераб Турава заявил, что заключение окончательное и не подлежит обжалованию или пересмотру.
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"Президент Грузии Саломе Зурабишвили 31 августа 2023 года во время своих рабочих визитов за границу 1 и 6 сентября осуществила свои представительные полномочия в сфере внешних отношений без согласия правительства Грузии, нарушив тем самым положения подпункта "а" 1-го пункта 52 статьи Конституции Грузии. Суд пришел к выводу, что это нарушение Конституции с целью 48 статьи Конституции Грузии", – сообщил председатель Конституционного суда Грузии.
После соответствующего решения Конституционного суда Грузии вопрос об импичменте президентки будет передан в парламент. Правящая партия "Грузинская мечта" может инициировать голосование за импичмент Зурабишвили. Для одобрения нужно 100 голосов.
Что этому предшествовало
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили посетила Германию, однако эта поездка не была принята правительством. Это вызвало возмущение у руководящей партии "Грузинская мечта". Поэтому 1 сентября объявили о запуске процедуры импичмента президента.
- Саломе Зурабишвили заверила, что европейское турне, которое она запланировала на сентябрь – ноябрь и которое отказалась подтверждать партия, поможет стране на пути интеграции в ЕС. Речь идет о визитах в Германию, Швейцарию, Польшу, Бельгию, Данию, Болгарию и Чехию.
- Заметим, что президент Грузии планировала прибыть в Украину с визитом 22 – 24 августа впервые с начала полномасштабного вторжения. Однако парламент Грузии не одобрил это решение.