Визит грузинского лидера в Германию вызвал возмущение партии. В "Грузинской мечте" ее в очередной раз обвинили в грубом нарушении Конституции.

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Что известно о возможном импичменте Зурабишвили

В "Грузинской мечте" заявили, что поездка не была одобрена правительством Грузии. Однако глава государства уверена, что европейское турне, которое она запланировала на осень и которое отказалась подтверждать партия, поможет стране на пути интеграции в ЕС.

Кстати, после новости о запуске процедуры импичмента Зурабишвили опубликовала фото из поезда. По данным СМИ, 1 сентября политик планирует, в частности, встретиться с президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

Президент Грузии / фото из инстаграма Зурабишвили

Справка. Согласно грузинскому законодательству, президент может совершать заграничные визиты только после согласования правительства. Для импичмента нужны голоса 100 депутатов парламента. Впрочем, у правящей партии пока нет такого ресурса, отмечают СМИ.

Зурабишвили хотела поехать в Украину на День Независимости: правительство не разрешило

Выезды Зурабишвили блокируют уже не в первый раз. Так, в частности, президент планировала посетить Украину с рабочим визитом 22 – 24 августа впервые с начала полномасштабного вторжения. Однако так и не получила одобрения правительства Грузии.

Журналисты предполагают, что визит Зурабишвили был связан с саммитом Крымской платформы (она выступила по видеосвязи) и торжествами ко Дню Независимости Украины.

Заметим, что 30 августа администрация Зурабишвили анонсировала тур по европейским государствам в поддержку предоставления Грузии статуса кандидата на членство в ЕС. Планировали, что 31 августа лидер прибудет в Германию и встретится с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Впрочем, правительство Грузии заявило, что не согласовало визит в Германию, а еще Швейцарию, Польшу, Бельгию, Данию, Болгарию и Чехию. Они были запланированы на сентябрь – ноябрь.

Кроме того, исполнительный секретарь партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе обвинил Зурабишвили в нарушении Конституции, а критику президента в отношении правительства вообще назвал "антиевропейской".