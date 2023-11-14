Правящая партия Грузии отказывается называть Зурабишвили "президентом"

Партия "Грузинская мечта" решила избегать использования термина "президент" и игнорировать статус главы государства, Саломе Зурабишвили.

Саломе Зурабишвили выразила сомнения в возможности судебного преследования российского лидера Путина и китайского Си Цзиньпина, в то же время партия была возмущена словами главы государства.

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Возмущение правящей партии

Исполнительный секретарь "Грузинской мечты", Мамука Мдинарадзе, утверждает, что Зурабишвили "нет легитимности со стороны депутатов, избранных народом, со стороны избравшего ее большинства".

Поэтому мы будем называть ее не президентом, а просто Саломе Зурабишвил, оппозиционным политиком,

– сказал он.

Также партия выразила свое недовольство интервью Зурабишвили французскому телеканалу LCI. Там прозвучал вопрос, ожидает ли она, что Путин и Си Цзиньпин когда-нибудь предстанут перед судом за свои действия: Си по обвинению в геноциде уйгуров, Путин за военные преступления и преступления против человечности.

Думаю ли я, что это реалистично – нет

Зурабишвили обобщила свой ответ, избегая конкретных имен и не отделяя Путина и Си Цзиньпина. Она отметила, что верит в "исторический момент, когда все раскроется".

Но если вы спросите меня, думаю ли я, что это реалистично, то я отвечу – нет,

– сказала Соломе.

Впоследствии премьер Ираклий Гарибашвили отметил, что ее заявления "ничего не значат".

В грузинском правительстве начали беспокоиться, что интервью Зурабишвили может негативно повлиять на стратегическое сотрудничество с Китаем. Поэтому Гарибашвили лично встретился с послом Китая в Грузии, чтобы заверить в дружбе и симпатии к КНР и Си Цзиньпину.

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