Для розуміння, задля проведення імпічменту необхідно 100 голосів. Наразі парламентська більшість складається з 85 депутатів, а входять до неї "Грузинська мрія" і "Сили народу".

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Майже вся опозиція була проти

Власне, заздалегідь про те, що не підтримують імпічмент, заявили майже всі опозиційні депутати. Винятком була хіба партія "Європейський соціалістів". Якщо говорити про голос проти імпічменту, то його віддав лише лідер партії "Громадяни" Алеко Елісашвілі.

Для контексту зазначимо, що Конституційний суд Грузії раніше задовольнив конституційне подання правлячої партії "Грузинська мрія". Він встановив, що президентка порушила Конституцію, коли здійснювала закордонні візити без дозволу уряду.

За відповідне рішення свої голоси віддали шість із дев'яти суддів пленуму Конституційного суду Грузії. Проти висловилися судді Ірина Імерлішвілі, Теймураз Тугуші та Георгій Кверенчхіладзе.

Власне, "Грузинська мрія" заявляла, що Зурабішвілі порушила Конституцію, адже вирушала на закордонні поїздки без дозволу уряду. Стаття 52 Конституції Грузії передбачає, що президент "за згодою уряду здійснює представницькі повноваження у зовнішніх зносинах, веде переговори з іноземними державами та міжнародними організаціями". Зазначимо, що президентка зустрічалася зі своїми колегами з Німеччини, Франції та Європейської Ради.

Опозиція вважає, що "Грузинська мрія" не просто так захотіла провести імпічмент президентки. На їхню думку, це роблять, щоб зірвати процес надання статусу кандидата Грузії на входження до Євросоюзу наприкінці року. Також опоненти влади вважають, що імпічмент – політична помста владної сили Зурабішвілі за її публічну та гостру критику владної сили через: