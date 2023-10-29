5 ключових пунктів: в ОП підбили підсумки саміту на Мальті щодо української Формули миру

На Мальті відбулася третя зустріч радників з питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо імплементації української Формули миру Володимира Зеленського. В ОП вже підбили підсумки цього саміту.

Під час зустрічі розглянули конкретні напрями Формули мира та напрацювання з їх реалізації. Увагу зосередили на п'яти ключових пунктах, зазначив Андрій Єрмак.

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"Архітектура, яку ми створюємо, може стати рішенням не лише для України"

Ця зустріч стала логічним продовженням зустрічей відповідного формату у Копенгагені (Данія) у червні та у Джидді (Саудівська Аравія) у серпні. До речі, кількість учасників та міжнародна підтримка зростає. До саміту на Мальті долучилися представники 66 держав та міжнародних організацій. Серед них делегації багатьох держав Азії, Африки, Латинської Америки.

Було розглянуто конкретні напрями Формули мира та напрацювання з їх реалізації. Увагу було зосереджено на п'яти ключових пунктах Формули миру: "Ядерна та радіаційна безпека", "Продовольча безпека", "Енергетична безпека", "Звільнення всіх полонених і депортованих осіб" і "Відновлення територіальної цілісності України та світового порядку",

– зазначив Андрій Єрмак.

Додав, що плани щодо кожного з цих питань були напрацьовані робочими групами, до яких увійшли представники дипломатичних установ різних країн з усіх регіонів світу. До речі, кожен пункт плану презентували та коментували представники різних держав, а також українські посадовці.

Та архітектура, яку ми з вами створюємо, може стати рішенням не лише для України. Це буде універсальна структура, яку можна й потрібно буде застосовувати будь-де, де виникне потреба в захисті миру та справедливості,

– підкреслив очільник Офісу Президента.

Саміт на Мальті / Фото з телеграму Єрмака

План щодо ядерної та радіаційної безпеки

Члени міжнародної робочої групи й міністр енергетики Герман Галущенко презентували план щодо ядерної та радіаційної безпеки. Він має на меті повне виведення російського військового та цивільного персоналу, зброї та обладнання з території ЗАЕС і передачу контролю над станцією Україні.

План передбачає посилення ролі МАГАТЕ в контролі за дотриманням правил експлуатації ядерних установок, визначення технічних умов для безпечного повернення ЗАЕС під контроль України, вивчення механізмів відповідальності за невиконання міжнародно визнаного принципу ядерної безпеки,

– розповів Єрмак.

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Встановлення міжнародних гарантій безпеки для безперебійного постачання продовольства

Перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко спільно з представниками міжнародної робочої групи презентувала план, який передбачає встановлення міжнародних гарантій безпеки для безперебійного постачання продовольства.

Зокрема, запропонували посилити захист портової та логістичної інфраструктури в Україні, забезпечити розмінування морських шляхів у Чорному морі, необхідних для безпечного судноплавства до українських портів, необхідну підтримку страхування суден і вантажів, які перевозяться в та з морських портів України тощо.

Створення міжнародної коаліції щодо повернення депортованих дітей

За участі омбудсмана Дмитра Лубінця на саміті також презентували план щодо повернення депортованих українських дітей, цивільних заручників і військовополонених. Він передбачає створення міжнародної моніторингової групи та визначення механізму збору інформації про депортованих дітей, цивільних заручників і військовополонених, отримання доступу до місць їхнього утримання.

Окрім того, йдеться про додаткові санкції проти Росії та її офіційних осіб за порушення міжнародного гуманітарного права, міжнародний тиск на агресора з метою надання ООН та МКЧХ безперешкодного доступу до українських полонених тощо.

Відновлення територіальної цілісності України

Канада виступила з ініціативою створити міжнародну коаліцію країн, що сприятиме поверненню українських дітей, депортованих чи примусово переміщених Росією з тимчасово окупованих територій України. Її вже підтримали багато країн – учасниць заходу.

Також на Мальті презентували план щодо реалізації пункту про дотримання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. Його мета – вдосконалення наявних механізмів реалізації базового принципу поваги до територіальної цілісності та суверенітету, закріпленого в Статуті ООН.

Важливо! Для досягнення всіх цих цілей запропоновано сконцентрувати зусилля на:

реформі Радбезу ООН та обмеженні права вето;

посиленні ролі Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй шляхом визнання обов'язкової юрисдикції суду в усіх спорах щодо порушень Статуту ООН та забезпечення негайного виконання його рішень;

створенні системи раннього попередження про дії, що порушують суверенітет і територіальну цілісність держав.

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Єрмак провів низку зустрічей з міжнародними партнерами

Також Андрій Єрмак провів зустріч з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою. Керівник ОП подякував за підтримку Формули миру й висловив сподівання на подальше активне залучення Європарламенту до її імплементації.

Керівник ОП зустрівся з президенткою Європарламенту / Фото з телеграму Єрмака

Окрім того, Єрмак і Мецола обговорили посилення санкцій проти Росії та пошук правових механізмів для використання заморожених активів агресора.

Констатували значний прогрес, досягнутий Україною у виконанні семи рекомендацій Європейської комісії, який закладає важливі передумови для відкриття до кінця поточного року переговорів щодо членства України в ЄС,

– підкреслив посадовець.

Також в ОП зазначили, що полях третьої зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики на Мальті на виконання доручення Зеленського Єрмак провів низку двосторонніх зустрічей із радниками лідерів країн – партнерів України.

Зустріч на Мальті – це про об'єднання заради поваги до Статуту ООН та міжнародного права,

– підсумував керівник ОП.

До речі, радниця Єрмака зазначила, що важливий підсумок Мальти буде оголошено офіційно згодом.