5 ключевых пунктов: в ОП подвели итоги саммита на Мальте по украинской Формуле мира

На Мальте состоялась третья встреча советников по национальной безопасности и советников по внешней политике по имплементации украинской Формулы мира Владимира Зеленского. В ОП уже подвели итоги этого саммита.

В ходе встречи были рассмотрены конкретные направления Формулы мира и наработки по их реализации. Внимание было сосредоточено на пяти ключевых пунктах, отметил Андрей Ермак.

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"Архитектура, которую мы создаем, может стать решением не только для Украины"

Эта встреча стала логическим продолжением встреч соответствующего формата в Копенгагене (Дания) в июне и в Джидде (Саудовская Аравия) в августе. Кстати, количество участников и международная поддержка растет. До саммита на Мальте присоединились представители 66 государств и международных организаций. Среди них делегации многих стран Азии, Африки, Латинской Америки.

Были рассмотрены конкретные направления Формулы мира и наработки по их реализации. Внимание было сосредоточено на пяти ключевых пунктах Формулы мира: "Ядерная и радиационная безопасность", "Продовольственная безопасность", "Энергетическая безопасность", "Освобождение всех пленных и депортированных лиц" и "Восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка",

– отметил Андрей Ермак.

Добавил, что планы по каждому из этих вопросов были разработаны рабочими группами, в которые вошли представители дипломатических учреждений разных стран из всех регионов мира. Кстати, каждый пункт плана представляли и комментировали представители разных государств, а также украинские чиновники.

Та архитектура, которую мы с вами создаем, может стать решением не только для Украины. Это будет универсальная структура, которую можно и нужно будет применять где угодно, где возникнет потребность в защите мира и справедливости,

– подчеркнул глава Офиса Президента.

Саммит на Мальте / Фото из телеграма Ермака

План по ядерной и радиационной безопасности

Члены международной рабочей группы и министр энергетики Герман Галущенко представили план по ядерной и радиационной безопасности. Целью является полный вывод российского военного и гражданского персонала, оружия и оборудования с территории ЗАЭС и передачу контроля над станцией Украине.

План предусматривает усиление роли МАГАТЭ в контроле за соблюдением правил эксплуатации ядерных установок, определение технических условий для безопасного возвращения ЗАЭС под контроль Украины, изучение механизмов ответственности за несоблюдение международно признанного принципа ядерной безопасности,

– рассказал Ермак.

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Установление международных гарантий безопасности для бесперебойной поставки продовольствия

Первая вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко совместно с представителями международной рабочей группы презентовала план, предусматривающий установление международных гарантий безопасности для бесперебойной поставки продовольствия.

В частности, предложили усилить защиту портовой и логистической инфраструктуры в Украине, обеспечить разминирование морских путей в Черном море, необходимых для безопасного судоходства к украинским портам, необходимую поддержку страхования судов и грузов, перевозимых в и из морских портов Украины.

Создание международной коалиции по возвращению депортированных детей

При участии омбудсмена Дмитрия Лубинца на саммите также представили план возвращения депортированных украинских детей, гражданских заложников и военнопленных. Он предусматривает создание международной мониторинговой группы и определение механизма сбора информации о депортированных детях, гражданских заложниках и военнопленных, получение доступа к местам их содержания.

Кроме того, речь идет о дополнительных санкциях против России и ее официальных лиц за нарушение международного гуманитарного права, международное давление на агрессора с целью предоставления ООН и МККК беспрепятственного доступа к украинским пленным и тому подобное.

Восстановление территориальной целостности Украины

Канада выступила с инициативой создать международную коалицию стран, которая будет способствовать возвращению украинских детей, депортированных или принудительно перемещенных Россией с временно оккупированных территорий Украины. Ее уже поддержали многие страны – участники мероприятия.

Также на Мальте презентовали план реализации пункта о соблюдении Устава ООН и восстановления территориальной целостности Украины и мирового порядка. Его цель – совершенствование имеющихся механизмов реализации базового принципа уважения территориальной целостности и суверенитета, закрепленного в Уставе ООН.

Важно! Для достижения всех этих целей предложено сконцентрировать усилия на:

реформе Совбеза ООН и ограничении права вето;

усилении роли Международного суда Организации Объединенных Наций путем признания обязательной юрисдикции суда во всех спорах по поводу нарушений Устава ООН и обеспечения немедленного исполнения его решений;

создании системы раннего предупреждения о действиях, нарушающих суверенитет и территориальную целостность государств.

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Ермак провел ряд встреч с международными партнерами

Также Андрей Ермак провел встречу с президентом Европарламента Робертой Мецолой. Руководитель ОП поблагодарил за поддержку Формулы мира и выразил надежду на дальнейшее активное вовлечение Европарламента в ее имплементацию.

Руководитель ОП встретился с президентом Европарламента / Фото с телеграма Ермака

Кроме того, Ермак и Мецола обсудили усиление санкций против России и поиск правовых механизмов использования замороженных активов агрессора.

Констатировали значительный прогресс, достигнутый Украиной в выполнении семи рекомендаций Европейской комиссии, который закладывает важные предпосылки для открытия до конца текущего года переговоров по членству Украины в ЕС,

– подчеркнул чиновник.

Также в ОП отметили, что на полях третьей встречи советников по национальной безопасности и внешней политике на Мальте во исполнение поручения Зеленского Ермак провел ряд двусторонних встреч с советниками лидеров стран – партнеров Украины.

Встреча на Мальте – это об объединении ради уважения к Уставу ООН и международному праву,

– подытожил руководитель ОП.

Кстати, советник Ермака отметила, что важный итог Мальты будет объявлен официально позже.