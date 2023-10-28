Експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко сказав 24 Каналу, що стратегічно змінити думку країн Глобального Півдня неможливо, оскільки багато з них пов'язані певними стосунками або з Росією, або з Китаєм.

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Мають бути напрацьовані конкретні кроки

Попри це, стратегічне завдання України – там, де є можливість, залучати країни Глобального Півдня до активної участі у реалізації мирного плану Президента України Володимира Зеленського.

На зустрічі, яка проходила на Мальті, йшлось про те, що вже по п'яти пунктах українського мирного плану мають бути напрацьовані конкретні, практичні кроки щодо їхньої реалізації.

Потрібно розуміти, що далеко не всі 65 країн, які беруть участь у саміті на Мальті, погодяться залучитись до реалізації абсолютно всіх пунктів мирного плану. Кожна країна вибиратиме для себе конкретні пункти,

– наголосив Жовтенко.

Водночас країни-учасниці саміту не брали на себе зобов'язання залучатись до всіх пунктів Формули миру.

Важливо! Володимир Зеленський у жовтні 2022 року представив Формулу миру від України. Вона складається з наступних 10 пунктів: радіаційна та ядерна безпека, продовольча безпека, енергетична безпека, звільнення всіх полонених і депортованих, виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку, виведення російських військ і припинення бойових дій, повернення справедливості, протидія екоциду, недопущення ескалації, фіксація закінчення війни.

Як долучити країни Глобального Півдня до мирного плану Володимира Зеленського: дивіться відео

Розвиток ініціативи

Далі ця ініціатива отримає більш робочий формат, коли у кожній її сесії будуть брати участь країни, питання яких будуть обговорюватись. І відповідно представництво буде дуже сильно варіюватися.

Однак це не означає дипломатичний розворот цих країн, які зараз не брали участі у заході на Мальті, мовляв, вони відмовились від реалізації мирного плану, який Україна представила на всіх міжнародних майданчиках.

"Далі ініціатива матиме більш інструментальний формат, який Україна буде також використовувати, щоб політично утримувати країни Глобального Півдня у нашому порядку денному та не дати їм скотитися у візію російської пропаганди", – підкреслив Тарас Жовтенко.

Зустріч на Мальті радників щодо Формули миру