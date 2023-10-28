На зустрічі зібралося понад 65 країн. Як зазначив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, дипломатичні зусилля України дають результати.
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На Мальті проходить зустріч радників щодо Формули миру Зеленського
Мальта. Розпочали зустріч зовнішньополітичних радників та радників з питань національної безпеки щодо української Формули миру президента Володимира Зеленського. Понад 65 країн – Захід, Глобальний Південь,
– заявив глава Офісу Президента.
За словами Єрмака, дипломатичні зусилля України дають результати. Так міжнародна підтримка української Формули миру зростає. Велика кількість країн Глобального Півдня, які залучені до зустрічі, є підтвердженням цього.
"Це справді демонстрація того, що світ зацікавлений у справедливості та перемозі України", – зазначив він.
Глава ОП наголосив, що над реалізацією Формули миру, запропонованої Зеленським, з кожним місяцем працює все більше держав світу з усіх континентів. Тому зустріч на Мальті – це про конкретику. Там будуть презентовані та обговорені конкретні плани реалізації 5 пунктів Формули миру:
- ядерна безпека,
- енергетична безпека,
- продовольча безпека,
- гуманітарний напрямок (звільнення полонених та депортованих осіб),
- відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
Ці плани були напрацьовані робочими групами, до яких увійшли представники посольств різник країн, а також експерти. Рухаємося до Глобального саміту миру лідерів держав. Працюємо над спільним баченням нашої Формули з країнами світу. Тріумф міжнародного права – це справедливий мир, в якому агресор зазнає поразки,
– підкреслив Єрмак.
До речі, Вірменія вперше є учасницею зустрічі з підготовки саміту щодо української Формули миру на Мальті. На зустріч від Вірменії вирушив секретар Ради безпеки Армен Григорян.
Зустріч радників щодо Формули миру Зеленського / фото Андрія Єрмака
Що цьому передувало
- На Мальті відкривається третій раунд мирних переговорів, ініційованих Україною. У дводенному саміті візьмуть участь представники понад 50 країн – радники з нацбезпеки та політики, а також співробітники міжнародних організацій.
- Володимир Зеленський під час зустрічей представить свій план припинення війни, який складається з 10 пунктів. Мирний план закликає Росію вивести всі війська з України, зокерма з території Криму, анексованого у 2014 році.
- Серед учасників форуму – країни ЄС, США, Великобританія, Туреччина, а також члени БРІКС, до якого входить Росія – Південна Африка, Бразилія та Індія.
- У заході не братимуть участі представники Росії. Представник МЗС країни-агресорки Марія Захарова назвала переговори "відверто антиросійською подією".