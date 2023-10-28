На зустрічі зібралося понад 65 країн. Як зазначив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, дипломатичні зусилля України дають результати.

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На Мальті проходить зустріч радників щодо Формули миру Зеленського

Мальта. Розпочали зустріч зовнішньополітичних радників та радників з питань національної безпеки щодо української Формули миру президента Володимира Зеленського. Понад 65 країн – Захід, Глобальний Південь,

– заявив глава Офісу Президента.

За словами Єрмака, дипломатичні зусилля України дають результати. Так міжнародна підтримка української Формули миру зростає. Велика кількість країн Глобального Півдня, які залучені до зустрічі, є підтвердженням цього.

"Це справді демонстрація того, що світ зацікавлений у справедливості та перемозі України", – зазначив він.

Глава ОП наголосив, що над реалізацією Формули миру, запропонованої Зеленським, з кожним місяцем працює все більше держав світу з усіх континентів. Тому зустріч на Мальті – це про конкретику. Там будуть презентовані та обговорені конкретні плани реалізації 5 пунктів Формули миру:

ядерна безпека,

енергетична безпека,

продовольча безпека,

гуманітарний напрямок (звільнення полонених та депортованих осіб),

відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

Ці плани були напрацьовані робочими групами, до яких увійшли представники посольств різник країн, а також експерти. Рухаємося до Глобального саміту миру лідерів держав. Працюємо над спільним баченням нашої Формули з країнами світу. Тріумф міжнародного права – це справедливий мир, в якому агресор зазнає поразки,

– підкреслив Єрмак.

До речі, Вірменія вперше є учасницею зустрічі з підготовки саміту щодо української Формули миру на Мальті. На зустріч від Вірменії вирушив секретар Ради безпеки Армен Григорян.



Зустріч радників щодо Формули миру Зеленського / фото Андрія Єрмака

Що цьому передувало