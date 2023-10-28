На встрече собралось более 65 стран. Как отметил глава Офиса Президента Андрей Ермак, дипломатические усилия Украины дают результаты.

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На Мальте проходит встреча советников по Формуле мира Зеленского

Мальта. Начали встречу внешнеполитических советников и советников по национальной безопасности относительно украинской Формулы мира президента Владимира Зеленского. Более 65 стран – Запад, Глобальный Юг,

– заявил глава Офиса Президента.

По словам Ермака, дипломатические усилия Украины приносят результаты. Так, международная поддержка украинской Формулы мира растет. Большое количество стран Глобального Юга, вовлеченных во встречу, является подтверждением этому.

"Это действительно демонстрация того, что мир заинтересован в справедливости и победе Украины", – отметил он.

Глава ОП подчеркнул, что над реализацией Формулы мира, предложенной Зеленским, с каждым месяцем работает все больше государств мира со всех континентов. Поэтому встреча на Мальте – это о конкретике. Там будут представлены и обсуждены конкретные планы реализации 5 пунктов Формулы мира:

ядерная безопасность,

энергетическая безопасность,

продовольственная безопасность,

гуманитарное направление (освобождение пленных и депортированных лиц),

восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

Эти планы были наработаны рабочими группами, в которые вошли представители посольств разных стран, а также эксперты. Движемся к Глобальному саммиту мира лидеров государств. Работаем над общим видением нашей Формулы со странами мира. Триумф международного права – это справедливый мир, в котором агрессор терпит поражение,

– подчеркнул Ермак.

Кстати, Армения впервые является участницей встречи по подготовке саммита по украинской Формуле мира на Мальте. На встречу от Армении отправился секретарь Совбеза Армен Григорян.



Встреча советников по Формуле мира Зеленского / Фото Андрея Ермака

Что этому предшествовало